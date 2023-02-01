Батьків кременчуцьких дітей запрошують пройти опитування щодо освіти дітей під час війни

Батьків дошкільнят та учнів шкіл Кременчука запрошують взяти участь в опитуванні «Війна, сім'я, діти, освіта». З ініціативою виступила депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець (фракція «Європейська солідарність»).
Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення в нашому місті не працює очно жоден комунальний освітній заклад, а коли депутати Кременчуцької міськради приймали таке рішення, керувалися в першу чергу мотивами безпеки.
Вона зазначила, що досвід батьків нині — унікальний, адже до цього місто не стикалося із проблемою, як забезпечити освіту дітям під час війни.
«Можливо, міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки?»
Опитування — анонімне, про результати повідомлять громаді, депутатам, у департамент освіти, міському голові.
Опитування триватиме до 20 лютого, перехід за лінком https://forms.gle/Kx274kzEmi1XgYRH8
Нагадаємо, Кременчук — чи не єдине місто в тиловій Україні та єдине на Полтавщині, де з 1 вересня не відновили очний процес навчання у школах. Майже три роки, враховуючи пандемію коронавірусу, учні не отримують повноцінної освіти в стінах навчальних закладів. Як кременчужани справляються із цими викликами, читайте у нашому матеріалі — Освіта під час війни: як надолужити прогалини дистанційки
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер