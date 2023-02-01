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Кременчук, Освіта

Батьків кременчуцьких дітей запрошують пройти опитування щодо освіти дітей під час війни

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 397

Депутатка має намір вивчити громадську думку, як батьки долають виклики, пов'язані з безпекою

Батьків дошкільнят та учнів шкіл Кременчука запрошують взяти участь в опитуванні «Війна, сім'я, діти, освіта». З ініціативою виступила депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець (фракція «Європейська солідарність»).

Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення в нашому місті не працює очно жоден комунальний освітній заклад, а коли депутати Кременчуцької міськради приймали таке рішення, керувалися в першу чергу мотивами безпеки.

«Але! Це має надзвичайно важкі наслідки й для дітей, і для молодих сімей. Наскільки багато втратили діти, якщо говоримо про їх соціалізацію? Які перешкоди подолали батьки, щоб забезпечити щоденний догляд? Наймали няню, покинули роботу? А, може, навпаки, маєте історію успіху в тому, як організувати освіту дитини в нинішніх умовах? Одним словом — поділіться досвідом», — написала Лариса Гориславець.

Вона зазначила, що досвід батьків нині — унікальний, адже до цього місто не стикалося із проблемою, як забезпечити освіту дітям під час війни. 

«Можливо, міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки?»

«Це питання треба якось впорядковувати, депутати мають бути більш поінформованими, щоб не приймати рішення для вас, але без вас», — додала вона

Опитування — анонімне, про результати повідомлять громаді,  депутатам, у департамент освіти, міському голові.

Опитування триватиме до 20 лютого, перехід за лінком https://forms.gle/Kx274kzEmi1XgYRH8

Нагадаємо, Кременчук — чи не єдине місто в тиловій Україні та єдине на Полтавщині, де з 1 вересня не відновили очний процес навчання у школах. Майже три роки, враховуючи пандемію коронавірусу, учні не отримують повноцінної освіти в стінах навчальних закладів. Як кременчужани справляються із цими викликами, читайте у нашому матеріалі — Освіта під час війни: як надолужити прогалини дистанційки

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: офлайн-навчання школи садочки опитування Лариса Гориславець
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