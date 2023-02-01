Уряд затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік. У ньому передбачені видатки на реалізацію активних програм зайнятості та надання українцям мікрогрантів на започаткування і розвиток власної справи. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 31 січня 2023 року.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
Для тих, хто опинився без роботи, Фонд фінансує:
Для роботодавців з фонду виплачують:
Зокрема, бюджетом Фонду на 2023 рік передбачено:
— Прийняття бюджету Фонду дозволить забезпечити виплату матеріального забезпечення і надання послуг, передбачених законодавством про зайнятість населення і загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Також з цього фонду у 2023 році фінансуватиметься надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за урядовою програмою єРобота, що спрямована на активізацію підприємництва та сприяння зайнятості населення, — розповіла Юлія Свириденко, Перша віцепрем'єр-міністерка — Міністерка економіки України.
Програма єРобота включає 6 грантових програм:
Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. Подача заявки на грант здійснюється через Портал «Дія».
Раніше ми писали, що в Україні збільшили фінансування програми допомоги роботодавцям для працевлаштування ВПО.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер