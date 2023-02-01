Уряд затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Гроші, Споживач, Україна, Світ

Уряд затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 199

 

Його видатки складуть майже 17 млрд грн

Уряд затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік. У ньому передбачені видатки на реалізацію активних програм зайнятості та надання українцям мікрогрантів на започаткування і розвиток власної справи. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 31 січня 2023 року.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Для тих, хто опинився без роботи, Фонд фінансує:

  • виплату допомоги по безробіттю;
  • отримання послуг з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації або профорієнтації;
  • послуги з пошуку підхожої роботи;
  • інші заходи зі сприяння у працевлаштуванні.

Для роботодавців з фонду виплачують:

  • компенсацію витрат на нові робочі місця;
  • компенсацію єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних на оплату праці, в тому числі за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб;
  • виплату допомоги по частковому безробіттю.

Зокрема, бюджетом Фонду на 2023 рік передбачено:

  • 11,9 млрд грн — на виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та активні програми зайнятості, допомогу по частковому безробіттю;
  • 1,8 млрд грн — на надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Прийняття бюджету Фонду дозволить забезпечити виплату матеріального забезпечення і надання послуг, передбачених законодавством про зайнятість населення і загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Також з цього фонду у 2023 році фінансуватиметься надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за урядовою програмою єРобота, що спрямована на активізацію підприємництва та сприяння зайнятості населення, — розповіла Юлія Свириденко, Перша віцепрем'єр-міністерка — Міністерка економіки України.

Програма єРобота включає 6 грантових програм:

  • мікрогранти для створення власного бізнесу;
  • гранти для розвитку переробного підприємства;
  • державне фінансування закладки саду;
  • кошти для розвитку тепличного господарства;
  • грант на реалізацію стартапу, у тому числі у сфері ІТ;
  • кошти на навчання ІТ-спеціальностям.

Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. Подача заявки на грант здійснюється через Портал «Дія».

Раніше ми писали, що в Україні збільшили фінансування програми допомоги роботодавцям для працевлаштування ВПО.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: фонд соцстрах бюджет єРобота
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх