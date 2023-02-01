Уряд затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік

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Уряд затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2023 рік. У ньому передбачені видатки на реалізацію активних програм зайнятості та надання українцям мікрогрантів на започаткування і розвиток власної справи. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 31 січня 2023 року.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Для тих, хто опинився без роботи, Фонд фінансує:

виплату допомоги по безробіттю;

отримання послуг з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації або профорієнтації;

послуги з пошуку підхожої роботи;

інші заходи зі сприяння у працевлаштуванні.

Для роботодавців з фонду виплачують:

компенсацію витрат на нові робочі місця;

компенсацію єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних на оплату праці, в тому числі за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб;

виплату допомоги по частковому безробіттю.

Зокрема, бюджетом Фонду на 2023 рік передбачено:

11,9 млрд грн — на виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та активні програми зайнятості, допомогу по частковому безробіттю;

1,8 млрд грн — на надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

— Прийняття бюджету Фонду дозволить забезпечити виплату матеріального забезпечення і надання послуг, передбачених законодавством про зайнятість населення і загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття. Також з цього фонду у 2023 році фінансуватиметься надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за урядовою програмою єРобота, що спрямована на активізацію підприємництва та сприяння зайнятості населення, — розповіла Юлія Свириденко, Перша віцепрем'єр-міністерка — Міністерка економіки України.

Програма єРобота включає 6 грантових програм:

мікрогранти для створення власного бізнесу;

гранти для розвитку переробного підприємства;

державне фінансування закладки саду;

кошти для розвитку тепличного господарства;

грант на реалізацію стартапу, у тому числі у сфері ІТ;

кошти на навчання ІТ-спеціальностям.

Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. Подача заявки на грант здійснюється через Портал «Дія».

Раніше ми писали, що в Україні збільшили фінансування програми допомоги роботодавцям для працевлаштування ВПО.