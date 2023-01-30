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Влада збільшила фінансування програми допомоги роботодавцям для працевлаштування ВПО

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 198

 

Правила нарахування компенсації не змінилися

Минулого року не лише внутрішньо переміщені особи мали право отримувати допомогу від держави, а й, наприклад, роботодавці, які їх прийняли на роботу. Відтак за кожну працевлаштовану особу, роботодавець міг отримати компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати. Ця програма була досить популярною, тож у 2023 році влада вирішила її продовжити та збільшила фінансування. Відтак кількість коштів виділених на компенсації роботодавцям, збільшили у 1,5 раза.

Варто зазначити, що в Україні майже 7 млн громадян мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Більшій частині з них потрібна робота.

Правила нарахування компенсації не змінилися

Роботодавець має право отримати виплату, якщо працевлаштує внутрішньо переміщену особу, котра офіційно зареєструвалася у Центрі зайнятості.

Серед інших умов:

  • Компенсація виплачується протягом 6 місяців з моменту працевлаштування ВПО.
  • Між роботодавцем та найнятим працівником має бути укладено трудовий договір.
  • Роботодавець повинен гарантувати, що він не звільнить працівника після того, як завершиться виплата компенсації. Робоче місце за працевлаштованою особою має зберігатися, як мінімум рік після виплати компенсації.

Програма передбачає компенсацію для роботодавців, які витрачають кошти на навчання та перепідготовку внутрішньо переміщених осіб з якими укладено договір про працевлаштування на термін не менше ніж на рік.

Виплати компенсації можуть припинити, якщо особа звільнена за згодою обох сторін. Кількість внутрішньо переміщених осіб, яких роботодавець може працевлаштувати у компанії, у програмі не визначена.

Служба зайнятості надає роз'яснення щодо отримання компенсації та переліку документів, необхідних для її оформлення:

  • роботодавець має перебувати на обліку в контролюючих органах, як платник ЄСВ;
  • розмір заробітної плати найманого працівника за місяць повинен бути не нижче мінімальної заробітної плати;
  • роботодавець повинен подати податкову звітність або фінансову звітність;
  • внутрішньо переміщена особа може бути працевлаштована один раз.

Виплати у розмірі 6500 грн надаються щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку сплачується ЄСВ.

Програма компенсації діє на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Заява на отримання компенсації подається до Центру Зайнятості за місцезнаходженням роботодавця. Документи, надані для отримання компенсації, мають бути достовірними, оскільки роботодавець та працевлаштована особа несуть відповідальність за цільове використання отриманих коштів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ВПО працевлаштування переселенці компенсація програма
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