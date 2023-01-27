Кременчужан кличуть на благодійну документальну виставу «Нормальні пацани і тут перекантуються»

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Усі кошти, зібрані за вхід на захід, підуть на автівку для військових

Кременчужан запрошують на благодійну документальну виставу «Нормальні пацани і тут перекантуються». Про це повідомляє мерія нашого міста.

Реальні 10 історій жінок в умовах війни представлять на сцені Міського палацу культури. Дійство розкаже про те, що боротьба за нашу свободу, яка триває століттями, продовжується досі.

Вистава відбудеться 4 лютого о 17.00 у Міському палаці культури (бульвар Українського Відродження, 2). Реєстрація за номером: 068 285 05 67 (Софія).

Вхід – добровільний донат. 100% збору піде на купівлю автівки для 1 механізованого батальйону 21 механізованої бригади, яка формується.