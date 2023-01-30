Ліцеїсти з «Польоту» посіли 30 призових місць Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

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30 призових місць в III (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики вибороли учні наукового ліцею «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка».

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У загальній скарбничці кременчуцьких ліцеїстів:

1 місць - 6;

2 місць - 9;

3 місць - 15.

Найкращими у змаганнях програмістів Полтавської області стали Олександр Козловський, Андрій Столітній, Назар Гуз, Рошан Атмар, Назар Вишняк й Олеся Деньга. Вони представлятимуть Полтавщину та Кременчук на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади.

Готував ліцеїстів до олімпіади викладач інформатики Валентин Мельник. Серед його учнів багато призерів не тільки всеукраїнських, а й міжнародних змагань!

Раніше ми писали, що ліцеїсти «Польоту» стали переможцями III Всеукраїнського відкритого марафону з української мови.