Ліцеїсти з «Польоту» посіли 30 призових місць Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

30 призових місць в III (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики вибороли учні наукового ліцею «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка».
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
У загальній скарбничці кременчуцьких ліцеїстів:
Найкращими у змаганнях програмістів Полтавської області стали Олександр Козловський, Андрій Столітній, Назар Гуз, Рошан Атмар, Назар Вишняк й Олеся Деньга. Вони представлятимуть Полтавщину та Кременчук на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади.
Готував ліцеїстів до олімпіади викладач інформатики Валентин Мельник. Серед його учнів багато призерів не тільки всеукраїнських, а й міжнародних змагань!
Раніше ми писали, що ліцеїсти «Польоту» стали переможцями III Всеукраїнського відкритого марафону з української мови.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер