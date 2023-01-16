Ліцеїсти «Польоту» стали переможцями III Всеукраїнського відкритого марафону з української мови

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Талановиті юні кременчужани вибороли у призові місця з української мови в категорії «Учні 10 класу»

Учні з кременчуцького ліцею «Політ» стали переможцями III Всеукраїнського відкритого марафону з української мови, що наприкінці минулого року проходив у дистанційній формі.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

В організованому Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» і компанією освітніх технологій «Хьюман» марафоні взяли участь понад 34 тис. учасників, які виконували завдання чотирьох тематичних етапів:

«Культура слова (лексикологія, фразеологія)»;

«Граматика (синтаксис, морфологія, словотворення)»;

«Правопис (орфографія, пунктуація, фонетика, орфоепія)»;

«Робота з текстом».

Учні наукового ліцею «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» вибороли у призові місця з української мови в категорії «Учні 10 класу»:

Родіон Каменєв — диплом за 1 місце;

Арсеній Каменєв — диплом за 1 місце;

Софія Лашина — диплом за 2 місце.

Раніше ми писали, що учень ліцею «Політ» Богдан Шеметов став переможцем VІ олімпіади геометричної творчості.