Ліцеїсти «Польоту» стали переможцями III Всеукраїнського відкритого марафону з української мови

Учні з кременчуцького ліцею «Політ» стали переможцями III Всеукраїнського відкритого марафону з української мови, що наприкінці минулого року проходив у дистанційній формі.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
В організованому Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» і компанією освітніх технологій «Хьюман» марафоні взяли участь понад 34 тис. учасників, які виконували завдання чотирьох тематичних етапів:
Учні наукового ліцею «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» вибороли у призові місця з української мови в категорії «Учні 10 класу»:
Раніше ми писали, що учень ліцею «Політ» Богдан Шеметов став переможцем VІ олімпіади геометричної творчості.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер