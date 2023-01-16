Доклався закладки: у Полтаві поліція викрила наркозлочинця

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12 січня у Полтаві, під час патрулювання Шевченківського району міста дільничні офіцери поліції побачили чоловіка, який здійснював закладки наркотичних засобів у парку «Скорботної матері». Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Слідчі виявили у 27-річного місцевого мешканця десятки згортків із наркотичною речовиною, а також встановили місця, де він залишав подібні згортки для розповсюдження наркотиків.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також за збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин) ККУ. Наразі триває досудове розслідування.

У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.