Кременчуцька РВА додатково отримає 1 млн грн — звідки надійдуть та на що витратять

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Минулої п’ятниці, 13-го січня, на позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили Програму співпраці з Кременчуцькою районною військовою адміністрацією у сфері фінансової підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2023 рік.

Ця програма передбачає виділення у 2023 році 1 млн грн з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на потреби Кременчуцької РВА.

Це рішення ухвалене у відповідь на звернення Кременчуцької РВА та на підставі норм Бюджетного кодексу України.

У затвердженій програмі констатується, що Кременчуцька районна військова адміністрація має труднощі у фінансовому забезпеченні своєї роботи.

Зокрема, у деяких категорій держслужбовців, розмір посадового окладу залишається меншим за мінімальний розмір заробітної плати (6 700 грн). Водночас видатки на 2023 рік для органів виконавчої влади Кременчуцького району за кодом, що передбачає виплату зарплати, затверджені на рівні 79,9% від бюджетних призначень 2022 року, тобто зменшені на 20%.

Низький рівень фінансування видатків на виплату зарплати працівникам Кременчуцької РВА та її структурним підрозділам не забезпечує якісного виконання завдань та повноважень, покладених державою на адміністрацію.

Додатковий 1 млн грн від Кременчуцької громади планується витратити на виплату зарплати працівникам, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та забезпечення видатків на поточне утримання Кременчуцької РВА і її структурних підрозділів.

— Це необхідно для забезпечення безперебійної та ефективної діяльності Кременчуцької РВА та її структурних підрозділів, — йдеться у програмі.