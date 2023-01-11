Керівники однієї з тергромад Кременчуччини не розуміють важливості допомоги військовим

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 408

Усі територіальні громади Кременчуцького району беруть активну участь у зміцненні обороноздатності району, області, держави та наданні допомоги Силам оборони України. Втім, керівництво однієї з громад у питаннях допомоги військовим поводиться «незрозумілим чином». Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

- У нас є прикрий випадок. Одна з трьох міських громад веде себе незрозумілим чином з приводу допомоги військовим. Тому, користуючись нагодою, хотів би звернутися до цієї громади, та націлити її на співпрацю. Тільки в колективній роботі ми зможемо подолати нашого ворога, - зазначив Артем Даценко.

На питання журналістів, що це за громада, він відмовився її назвати, заявивши, що це «не на часі». Можливо, в Кременчуцькій РВА сподіваються, що співробітництво з цією громадою у питаннях надання допомоги військовим таки вдасться налагодити.

Варто зазначити, що у Кременчуцькому районі є лише 3 міські територіальні громади: Кременчуцька, Горішньоплавнівська та Глобинська.