Керівники однієї з тергромад Кременчуччини не розуміють важливості допомоги військовим

Кременчуцька РВА закликає керівників цієї громади налагодити співпрацю у наданні допомоги Силам оборони України
Усі територіальні громади Кременчуцького району беруть активну участь у зміцненні обороноздатності району, області, держави та наданні допомоги Силам оборони України. Втім, керівництво однієї з громад у питаннях допомоги військовим поводиться «незрозумілим чином». Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
На питання журналістів, що це за громада, він відмовився її назвати, заявивши, що це «не на часі». Можливо, в Кременчуцькій РВА сподіваються, що співробітництво з цією громадою у питаннях надання допомоги військовим таки вдасться налагодити.
Варто зазначити, що у Кременчуцькому районі є лише 3 міські територіальні громади: Кременчуцька, Горішньоплавнівська та Глобинська.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер