На Полтавщині шахраї ошукують мешканців під приводом «соціальних виплат»

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 362

Шахраї створюють сторінки-клони офіційних сторінок, де пропонують громадянам, які постраждали від війни, ввести персональні дані та номери банківських карток для отримання начебто соціальних виплат. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Жителька Лубенської громади стала жертвою аферистів у месенджері Telegram. У чаті «Допомога переселенцям» жінка перейшла за посиланням для отримання матеріальної допомоги, вказала свій фінансовий номер телефону та пароль. Після цього з її банківських карток аферисти зняли кошти в сумі майже 2 тисячі гривень.

Ще одна місцева мешканка Лубенщини також втратила свої заощадження, перейшовши за посиланням у телеграм-боті «Компенсаційна виплата від ООН». В інтернеті жінка натрапила на інформацію про виплату державної допомоги, перейшла за запропонованим посиланням, ввела логін та пароль доступу до свого облікового запису, після чого з її картки зникло майже 10 тисяч гривень.

Також на шахраїв у соцмережі Facebook натрапив ще один житель Лубенського району. Чоловік побачив оголошення про виплату грошової допомоги на соціальному сайті, перейшов за посиланням, після чого з його картки списалося майже 9 тисяч гривень.

За усіма фактами шахрайських дій поліція Полтавщини розпочала кримінальні провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Щоб не потрапити на «гачок» шахраїв, поліція Полтавщини рекомендує:

користуватися інформацією лише з офіційних джерел;

ні в якому разі не переходити за сумнівними гіперпосиланнями та не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім особам;

зважайте на те, що офіційні сторінки установ у соціальних мережах мають верифікацію, тобто біля назви наявна синя позначка;

отримавши фішинг-посилання, ні в якому разі не переходити за ним і не вводити реквізити та запитувану інформацію про банківську картку;

перевіряйте сайт на фішинг шляхом уточнення протоколу (надійні сайти захищені протоколом https, а не http; адресний рядок має містити символ замка, після натискання на який з’являється інформація про підтверджений сертифікат безпеки);

якщо ж особисту (персональну) інформацію розголошено, необхідно звернутись до банку та заблокувати картку.

Якщо ж ви стали жертвою інтернет-шахрайства, терміново зверніться до найближчого відділу поліції або зателефонуйте на номер 102. Максимально швидко зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень чи посилання на сайт.

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі двоє місцевих жителів стали жертвами псевдобанкірів.