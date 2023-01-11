На Полтавщині шахраї ошукують мешканців під приводом «соціальних виплат»

Шахраї створюють сторінки-клони офіційних сторінок, де пропонують громадянам, які постраждали від війни, ввести персональні дані та номери банківських карток для отримання начебто соціальних виплат. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.
Жителька Лубенської громади стала жертвою аферистів у месенджері Telegram. У чаті «Допомога переселенцям» жінка перейшла за посиланням для отримання матеріальної допомоги, вказала свій фінансовий номер телефону та пароль. Після цього з її банківських карток аферисти зняли кошти в сумі майже 2 тисячі гривень.
Ще одна місцева мешканка Лубенщини також втратила свої заощадження, перейшовши за посиланням у телеграм-боті «Компенсаційна виплата від ООН». В інтернеті жінка натрапила на інформацію про виплату державної допомоги, перейшла за запропонованим посиланням, ввела логін та пароль доступу до свого облікового запису, після чого з її картки зникло майже 10 тисяч гривень.
Також на шахраїв у соцмережі Facebook натрапив ще один житель Лубенського району. Чоловік побачив оголошення про виплату грошової допомоги на соціальному сайті, перейшов за посиланням, після чого з його картки списалося майже 9 тисяч гривень.
За усіма фактами шахрайських дій поліція Полтавщини розпочала кримінальні провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Щоб не потрапити на «гачок» шахраїв, поліція Полтавщини рекомендує:
Якщо ж ви стали жертвою інтернет-шахрайства, терміново зверніться до найближчого відділу поліції або зателефонуйте на номер 102. Максимально швидко зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень чи посилання на сайт.
Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі двоє місцевих жителів стали жертвами псевдобанкірів.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер