У Кременчуцькому районі двоє місцевих жителів стали жертвами псевдобанкірів

6 січня у Кременчуцькому районі двоє місцевих мешкаців стали жертвами псевдобанкірів. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.
Невідомі особи представилися співробітниками банку, які здійснюють оцінку якості послуг, та зняли гроші з двох банківських карток жителя Глобинської громади на загальну суму 75 тисяч гривень.
Цього ж дня до мешканця Кременчука зателефонували невідомі та під приводом зміни реквізитів банку зняли з картки чоловіка 7 тисяч гривень.
Також 9 січня у Полтаві шахраї намагалися заволодіти коштами місцевої жінки в сумі 30 тисяч гривень. За інформацією потерпілої, до неї зателефонувала невідома та, надавши неправдиву інформацію, хотіла дізнатись дані банківської карти та зняти з неї 30 тисяч гривень. Жінка вчасно припинила розмову та швидко зателефонувала до поліції.
За усіма фактами шахрайських дій поліція Полтавщини розпочала кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України.
Не дозволяйте шахраям заволодіти вашими заощадженнями! Будьте обачними. Ніколи й нікому не повідомляйте PIN-код та CVV-код ваших банківських карток, а також номери та строки їх дії, паролі від інтернет-банкінгу, кодове слово та іншу конфіденційну і персональну інформацію. Також не відповідайте на СМС-повідомлення, які надіслані нібито від банку, де вас просять надати персональну інформацію. Не переходьте на сумнівні посилання, надіслані в СМС чи месенджерах. Бо зазвичай саме у такий спосіб зловмисники отримують доступ до банківських рахунків, звідки перераховують ваші заощадження на інші підконтрольні їм банківські рахунки.
У разі отримання подібних дзвінків чи СМС-повідомлень радимо не відповідати, а негайно зателефонувати до банківської установи та повідомити службу безпеки про такі дії. Якщо все ж таки ви стали жертвою онлайн-шахрайства - негайно звертайтеся до поліції будь-яким зручним для вас способом або зателефонуйте за номером 102, - радить поліція Полтавщина.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер