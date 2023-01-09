У Кременчуцькому районі двоє місцевих жителів стали жертвами псевдобанкірів

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6 січня у Кременчуцькому районі двоє місцевих мешкаців стали жертвами псевдобанкірів. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Невідомі особи представилися співробітниками банку, які здійснюють оцінку якості послуг, та зняли гроші з двох банківських карток жителя Глобинської громади на загальну суму 75 тисяч гривень.

Цього ж дня до мешканця Кременчука зателефонували невідомі та під приводом зміни реквізитів банку зняли з картки чоловіка 7 тисяч гривень.

Також 9 січня у Полтаві шахраї намагалися заволодіти коштами місцевої жінки в сумі 30 тисяч гривень. За інформацією потерпілої, до неї зателефонувала невідома та, надавши неправдиву інформацію, хотіла дізнатись дані банківської карти та зняти з неї 30 тисяч гривень. Жінка вчасно припинила розмову та швидко зателефонувала до поліції.

За усіма фактами шахрайських дій поліція Полтавщини розпочала кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України.