З початку року на Кременчуччині зареєстрували 88 випадків захворювань на COVID-19

Про ситуацію, що склалася в Кременчуцькому районі по захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус, під час ранкового брифінгу розповіла начальник відділу з питань освіти, культури та охорони здоров’я Кременчуцької РВА Оксана Семерянін.
За її словами, з початку 2023 року на коронавірус в районі захворіли 88 людей, що трохи менше, ніж попереднього тижня. Водночас 282 мешканці району вилікувалися від COVID-19.
Найгірша ситуація з рівнем захворювання на COVID-19 спостерігається у Горішніх Плавнях (6-те місце по області) та Пришибі (8-ме місце). Найменше хворих зареєстрували в Оболоні, Глобиному та Омельнику.
Щодо захворювань на ГРВІ, то за минулий тиждень в районі зафіксовано 1012 випадків. Найвищий рівень захворюваності спостерігається знову ж в Горішніх Плавнях (507 випадків), де за тиждень кількість хворих збільшилась на 20%. Найменший рівень захворюваності – у Кам’яних Потоках.
За тиждень, що минув, через захворюваність на ГРВІ госпіталізували 45 осіб.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер