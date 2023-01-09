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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

З початку року на Кременчуччині зареєстрували 88 випадків захворювань на COVID-19

Вчора, 21:06 Переглядів: 169

 

Найгірша ситуація в районі щодо захворювань на грип, ГРВІ та коронавірус у Горішніх Плавнях

Про ситуацію, що склалася в Кременчуцькому районі по захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус, під час ранкового брифінгу розповіла начальник відділу з питань освіти, культури та охорони здоров’я Кременчуцької РВА Оксана Семерянін.

На Полтавщині зростає кількість випадків грипу, половина хворих – діти

За її словами, з початку 2023 року на коронавірус в районі захворіли 88 людей, що трохи менше, ніж попереднього тижня. Водночас 282 мешканці району вилікувалися від COVID-19.

Найгірша ситуація з рівнем захворювання на COVID-19 спостерігається у Горішніх Плавнях (6-те місце по області) та Пришибі (8-ме місце). Найменше хворих зареєстрували в Оболоні, Глобиному та Омельнику.

Щодо захворювань на ГРВІ, то за минулий тиждень в районі зафіксовано 1012 випадків. Найвищий рівень захворюваності спостерігається знову ж в Горішніх Плавнях (507 випадків), де за тиждень кількість хворих збільшилась на 20%. Найменший рівень захворюваності – у Кам’яних Потоках.

За тиждень, що минув, через захворюваність на ГРВІ госпіталізували 45 осіб.

- Загалом базові показники захворюваності на ГРВІ зараз на 50% нижчі, ніж за відповідний період минулого року, - заявила Оксана Семерянін та закликала громадян робити вакцинацію від коронавірусу та грипу.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район Covid-19 ГРВІ грип Горішні Плавні
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