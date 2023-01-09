У Мінреінтеграції закликали вимушених переселенців активніше працевлаштовуватись

Вимушені переселенці мають працевлаштовуватись на новому місці, не покладатися лише на допомогу, не чекати повернення на старе місце роботи. Про це заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.
За її словами, серед внутрішньо переміщених осіб чимало активних громадян, які після переїзду не стали розраховувати лише на допомогу від держави, а влаштувалися на роботу й наразі добре почуваються на новому місці.
Багато з них готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. Насамперед, це результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в нагоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні.
Раніше ми писали, що кременчужанам пропонують отримати ваучери на навчання.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер