Кременчужанам пропонують отримати ваучери на навчання

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 208

Кременчужанам випала нагода отримати ваучери на навчання. Про це повідомили у Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості.

Ваучер на навчання - документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.

Він видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам.

Право на отримання ваучера мають:

особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення ними пенсійного віку;

особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, з-поміж осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

За додатковою інформацією звертайтесь у відділ взаємодії з роботодавцями Кременчуцького МРЦЗ за телефонами:

0536 758 823

0536 758 835

Раніше ми писали, що в Україні реформують службу зайнятості.