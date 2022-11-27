В Україні реформують службу зайнятості

Сфера зайнятості продовжує адаптуватися до нових викликів у бік підвищення ефективності активних програм та доступності надаваних послуг. Про це повідомили Державній службі зайнятості.
Значним кроком на цьому шляху стало ухвалення 21 жовтня 2022 р. Закону України № 2622-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці».
Він суттєво оновлює зміст положень Закону України №1533-III «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Закону України 5067-VI «Про зайнятість населення», і набрав чинності з 29 жовтня 2022 р., окрім положень, які зазначені в п. 1 Розд. II «Прикінцеві та перехідні положення».
Видами соціальних послуг за Законом про соціальне страхування на випадок безробіття та Законом про зайнятість населення є також інші програми сприяння зайнятості населення, які запроваджуються окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.
Відповідно до змін, що вносяться до ст. 14 Закону про зайнятість населення, буде передбачена нова категорія осіб, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, а саме «інші категорії громадян, визначені Кабінетом Міністрів України, з урахуванням ситуації на ринку праці, а також встановлення карантину, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану в країні».
У рамках скасування механізму квотування працевлаштування вилучається ст. 196 Кодексу законів про працю України та вносяться правки до ст. 14 Закону про зайнятість населення.
Відтак, скасовуються і штрафи за недотримання квот. При цьому роботодавці можуть користуватися матеріальними стимулами у разі прийому на роботу певних категорій осіб, що є вразливими на ринку праці.
Серед іншого, роботодавцю компенсуються 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної зарплати, якщо він за направленням центру зайнятості працевлаштовує строком не менше ніж на 1 рік:
Загальна тривалість виплати компенсації становить 6 міс. (ст. 26 Закону про зайнятість населення).
Роботодавцю компенсуються 50% мінімальної заробітної плати за одну особу за місяць, який за направленням центру зайнятості працевлаштовує зареєстрованого безробітного з-поміж осіб:
Загальна тривалість виплати компенсації становить не більше 6 міс., за умови збереження гарантій зайнятості особи протягом періоду, що перевищує виплати у два рази.
Вказані новації передбачені ст. 29 Закону про зайнятість населення.
Роботодавцю, що працевлаштовує особу, яка перебуває у статусі зареєстрованого безробітного понад 6 міс., за направленням центру зайнятості строком не менше ніж на 2 роки, компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску.
Загальна тривалість виплати компенсації становить 12 міс. (ст. 26-1 Закону про зайнятість населення).
Нові принципи призначення виплат заохочують до тривалого та легального працевлаштування, адже тривалість отримання допомоги по безробіттю варіюватиметься:
Застрахованим особам розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений для цієї категорії осіб:
Для особи, страховий стаж якої становить не менше 15 років і яка протягом 15 років, що передували місяцю надання статусу зареєстрованого безробітного, не отримувала допомогу по безробіттю, під час визначення розміру допомоги по безробіттю відсотки до середньої заробітної плати (доходу) збільшуються на 10 відсоткових пунктів (поправки до ст. 23 Закону про соціальне страхування на випадок безробіття).
Підходящою для безробітного вважається робота, яка одночасно:
Розширено доступність програми по наданню ваучерів на навчання з метою підвищення конкурентоздатності на ринку праці. Зокрема, право на отримання ваучера отримають нові категорії громадян:
Ці особи та інші категорії громадян, зазначені в ст. 30 Закону про зайнятість населення, зможуть отримати ваучер на навчання шляхом:
Статус зареєстрованого безробітного та право на виплату допомоги по безробіттю зможуть також набути одинока мати (батько), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.
Це передбачають зміни, внесені до ч. 1 ст. 43 Закону про зайнятість населення.
Під час дії воєнного стану виплата допомоги по безробіттю припиняється, зокрема, з 31 календарного дня від дня перетину зареєстрованим безробітним державного кордону України у разі безперервного перебування ним за кордоном понад 30 календарних днів.
Раніше ми писали, під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер