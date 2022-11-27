Як різні знаки зодіаку реагують на викнення світла

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 363

Зірки зараз не часто впливають на наше життя, значно більше зараз залежить від ЗСУ. Вони перетворюють Риб на реактивних діячів, заспокоюють Скорпіонів та роблять Дів замріяними й меланхолійними.

Наш таємний експерт у галузі нойнецезнавства і гороскопології розповів про те, як впливає війна та енергетична криза на різні знаки зодіаку:

Овен

Овну не можна вимкнути світло, бо в нього на кожен запасний план є ще один запасний план. Коли Овну вимикають електроенергію, він вмикає генератор/зарядну станцію/сонячні батареї чи вітрогенератор. Ви запитаєте, звідки це все в Овна? Дивне питання. Він Овен. Овен ще рік тому, чисто на всяк випадок, прилаштував на балконі вітрогенератор.

Телець

«Ой світло моє світло, де ж ти моє світло». Туга, журба і бентега огортає Тельця без електроенергії. Єдине, що рятує Тельця без світла і в журбі за світлом — донати на ЗСУ. Цей впертюх заради такого діла навіть видереться на найвищу гору і на останньому подиху батареї допише в призначенні «рсн пзд».

Близнята

Немає світла? Робімо Щекавицю! Темний вечір чудова нагода організувати веселу вечірку. Замість плеєра Близнята дістануть баян, сопілку, укулеле і легко організують концерт. І не сваріться на Близнят за вечірку під час війни. Ці невгамовні тусовщики в процесі легко наколядують на пару генераторів розвідникам. І зроблять це між налаштуванням укулеле й експрес-уроком гри на сопілці.

Рак

Світла нема… Нема світла… Для Рака треба трошки часу, аби призвичаїтися до нових реалій. Ну зовсім трошечки. Десь стільки, щоб разів зо двадцять посмикати перемикач, перевірити чи точно світла немає. А потім він зазвичай плете сітки, кікімори або робить окопні свічки.

Лев

Відсутність світла чудова нагода попрацювати. Ви думали Лев ляже спати, якщо в хаті темно? Та зараз. Цей вічно голодний до роботи хижак або ж придумає роботу собі без світла, або пішки піде туди, де можна продовжити працювати за себе і за того хлопця. Щоб було за що допомагати армії.

Діва

Життя гівно, що зі світлом, що без. Для Діви в принципі нічого не зміниться в житті, допоки у світі існують росіяни. Зі світлом чи без світла Діва продовжить вибудовувати складні шляхи до перемоги. Зі світлом чи без Діва знайде спосіб зробити ворогу боляче.

Терези

Палити свічку чи не палити? Кляті ці питання замахують Терези. А раптом, запаливши свічку, не помітиш іранську балалайку із вікна й не встигнеш бутильком із помідорами фіганути по тому деренчалу? Палити свічку? Чи може вже нехай?





Скорпіон

От росіянам треба якось донести, що Скорпіони страшні люди, а особливо українські Скорпіони. Які до війни вміли вижерти чайною ложкою мозок усьому ДТЕКу, які являються у страшних снах чиновникам усіх рівнів. А тут, уявіть, що український Скорпіон дізнався, через кого його позбавили можливості посратися в коментах і задонатити на ЗСУ. Коротше, якщо в росіян та іранців рясно поприщило дупи, то це все українські Скорпіони.

Стрілець

Аааааааааааааа! Скоти! Падлюки! Росіяни! Шоб вам ваші ракети в сраці стриміли! Шоб вам ваші балалайки на голову падали!!! Аааааааааа! Донат! Донат! Іще осюди задоначу! І осюди! Шоб тих балалаєчників всіх покончали! І осюди задоначу ще! Аааааааааа! Шо значить гроші закінчились? Банк, ти що, охрінів? Мені донатить треба. Світла нема!!!

Козоріг

Тю. Світла нема. Піду посплю. А по дорозі помию підлогу, приберу в шафі, переберу всі речі. Знов помию підлогу. Наведу порядок навіть там, де завжди був порядок. Порядку забагато не буває. А коли дадуть світло, Козоріг задонатить на армію і знову піде прибирати прибране.

Водолій

Якщо Водолію вимкнули світло, він сам стане світлом. Він примажеться до енергетиків, він примажеться до електриків, він примажеться до пожежників, він усіма правдами й неправдами стане тим, хто принесе це світло, навіть, якщо доведеться по дорозі завалити пару сотень ворогів.

Риби

От Рибам краще б не вимикати світло. Ці тихі й мирні, майже беззвучні тваринки у злості своїй виростають і возвеличуються перетворюючись на диких тварин, які навіть в сраці вельзевула зловлять інтернет, аби задонатити на армію і довести якихось росіян до дикого палання дупи.

Нойнець

(умовна назва групи людей, яка в дупі мала усякі ці гороскопи)

Нойнець вдивляється в темряву довкола і в темряву в собі. Темрява відповідає йому тим же. Йому насрати на поведінкові стереотипи, які нібито визначають зірки. Йому насрати на темряву, адже вона виростає з нього. Такі люди добре знають ефект Форера-Барнума. У них є раціо і те раціо каже: «Донать на армію, за кожної можливості, бо тільки армія зупинить тих, хто херачить наше світло».