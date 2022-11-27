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Надзвичайні новини

На Миргородщині водії в’їхали у металевий відбійник та електроопору

Сьогодні, 14:26 Переглядів: 521

 

П'яний водій знеструмив цілу вулицю

На Миргородщині минулої доби сталися дві ДТП, про це повідомили у пресслужбі поліції.

Вранці 26 листопада, в селі Петрівці, на вулиці Яблуневій водій ВАЗ 2107 не впорався з керуванням, наїхав на металевий дорожній відбійник і допустив перекидання авто у кювет. Водій, на щастя, не постраждав.

 

Поліцейський офіцер громади склав відносно водія адміністративний протокол за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та іншого майна) та виніс постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом).

 

Цієї ж доби, у Гадячі, на вулиці Полтавській, 22-річний водій Honda Accord, допустив наїзд на електроопору, що призвело до знеструмлення вулиці.

Про факт ДТП до відділення поліції №1 (м.Гадяч) Миргородського райвідділу поліції повідомили містяни о 23.45. У процесі оформлення матеріалів за фактом ДТП, поліцейські задокументували факт перебування чоловіка у стані алкогольного сп’яніння. Тест на приладі «Драгер» показав 1,17 проміле.

 

Водієві інспектори сектору реагування патрульної поліції міста Гадяч вручили постанову про вчинення правопорушення, передбаченого ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та іншого майна) та склали відносно нього протокол за ч.4 ст.130 (Вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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