Український колектив «Мрія» подорожує Європою з виставою «Різдвяне диво»

У рамках благодійного проєкту українці презентували дві п'єси — «Різдво Христове» та «Дівчина з сірниками»
В рамках європейського туру «Різдвяне диво з Україною» 24 листопада в Культурному центрі Комплексу православного собору Воскресіння Христового в столиці Албанії виступив український колектив «Мрія». Актори подарували жителям Тирани безліч вражень та теплих і позитивних емоцій. У рамках благодійного проєкту колектив презентував дві п'єси — «Різдво Христове» та «Дівчина з сірником».
Усі акторі — не професіонали, а звичайні молоді українці, які були змушені виїхати з Батьківщини через війну. У творчості вони відкрили для себе джерело сили та надії, якою невтомно діляться з глядачами. Талановитою грою юні виконавці спромоглися передати високі почуття, глибинні суть та зміст кожної з п‘єс, аби кожен міг відчути справжній дух Різдва.
Присутніх привітав і Посол Володимир Шкуров. Він розказав про роботу Посольства України в Албанії, відзначив підтримку Албанією України у ці складні часи й вручив колективу «Мрія» сертифікати подяки.
Глядачі були в захваті від неймовірної вистави й довго дякували акторам аплодисментами — а наприкінці змогли сфотографуватися з ними у фотозоні, що розмістилася в фоє.
Колектив планує відвідати з концертом 46 європейських міст у 33 країнах.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер