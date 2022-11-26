Кременчужани отримуватимуть виплати по безробіттю лише 90 днів

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Під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів відповідно до Закону України № 2622-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці».

Про це повідомили Державній службі зайнятості.

При цьому безробітним, строк виплати допомоги по безробіттю яких на дату набрання чинності цим Законом перевищує 90 днів, виплата допомоги по безробіттю припиняється через 30 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом (29 жовтня 2022).

Також варто зазначити, що під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 січня календарного року – наразі це 6 500 грн.

Раніше ми писали, чому не варто радіти найнижчому рівню безробіття в історії незалежної України.