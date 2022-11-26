В Україні рекорд: лише 223,7 тисяч офіційно безробітних

Станом на 24 листопада в Україні «встановили» черговий позитивний рекорд за кількістю безробітних — лише 223,7 тис. офіційно зареєстрованих осіб, які не мають роботи. Ніколи в історії спостереження безробіття в Україні таких низьких показників не було.
Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Наприклад, 1 листопада в Україні було 239 тис. офіційно зареєстрованих безробітних, а у червні — 316 тис. осіб.
Разом з тим, радіти цьому не варто, адже такому низькому рівню безробіття сприяли одразу кілька чинників:
Раніше ми писали, чому мобілізованих кременчужан знімають з реєстрації в службі зайнятості.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер