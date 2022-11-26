В Україні рекорд: лише 223,7 тисяч офіційно безробітних

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Чому не варто радіти найнижчому рівню безробіття в історії незалежної України

Станом на 24 листопада в Україні «встановили» черговий позитивний рекорд за кількістю безробітних — лише 223,7 тис. офіційно зареєстрованих осіб, які не мають роботи. Ніколи в історії спостереження безробіття в Україні таких низьких показників не було.

Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Наприклад, 1 листопада в Україні було 239 тис. офіційно зареєстрованих безробітних, а у червні — 316 тис. осіб.

Разом з тим, радіти цьому не варто, адже такому низькому рівню безробіття сприяли одразу кілька чинників:

Виїзд за кордон. Ті хто там знаходиться, не може зареєструватися безробітним, тому показник падає. Виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів (раніше було значно більше), тому багато просто навіть не витрачають час заради такого короткого періоду. Зараз виплати отримують лише 171,6 тис. осіб. Середній розмір виплати 4,6 тис. грн. Чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з військкомату. Тому зараз майже не реєструються.

— Єдиний приємний пункт: Держзайнятості почала активно працевлаштовувати людей. З початку повномасштабної війни вже 237 тис. осіб знайшли роботу через Центри зайнятості, — додав Железняк.

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