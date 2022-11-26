Кременчуцький пологовий склав блекаут-екзамен

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У Кременчуці, наперекір повномасштабному вторгненню РФ та ракетному терору, продовжує народжуватися нове життя. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Так, 23 листопада під час блекауту, зумовленого масованою ворожою атакою на об’єкти енергетичної інфраструктури України, у КНМП «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на світ з’явилося 3 немовлят. З них 1 дитинка народилася шляхом кесаревого розтину.

Крім того, цього дня медперсонал успішно провів гінекологічну операцію.

— Медзаклад готовий до роботи у надважких ситуаціях. За кошти місцевого бюджету придбали потужний генератор, що дозволяє у разі зникнення централізованого електропостачання швидко перемикнути внутрішні електричні мережі на живлення з альтернативного джерела. У закладі також відпрацювали питання забезпечення водою, — зазначив Радомір Сербін, директор перинатального центру.

Раніше ми писали, лікарям затримують зарплату та погрожують звільненням.

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