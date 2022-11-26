Кременчуцький пологовий склав блекаут-екзамен

У Кременчуці, наперекір повномасштабному вторгненню РФ та ракетному терору, продовжує народжуватися нове життя. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Так, 23 листопада під час блекауту, зумовленого масованою ворожою атакою на об’єкти енергетичної інфраструктури України, у КНМП «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на світ з’явилося 3 немовлят. З них 1 дитинка народилася шляхом кесаревого розтину.
Крім того, цього дня медперсонал успішно провів гінекологічну операцію.
Раніше ми писали, лікарям затримують зарплату та погрожують звільненням.
Нагадуємо, що медицина на Полтавщині впоралася попри блекаут-виклики.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер