Скандал у пологовому будинку: лікарям затримують зарплату та погрожують звільненням

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 777

Медпрацівники Кременчуцького пологового будинку поскаржилися «Кременчуцькому Телеграфу» на непрозору та несвоєчасну виплату заробітної плати. У закладі лікарям та медсестрам не пояснюють причини затримок та навіть відкрито пропонують шукати місце роботи, де платять гроші. Тим часом у відділенні реанімації для новонароджених залишилось працювати половина штату працівників, які у відчаї просять про допомогу. Чому так склалося у пологовому будинку та що не так із пакетами НСЗУ — на відміну від інших лікарень міста — «ТелеграфЪ» з'ясував у адміністрації закладу та департаменті охорони здоров'я

31 жовтня медпрацівникам Кременчуцького перинатального центру II рівня видали зарплату за вересень. Перед виплатою зарплати на картки скинули частину авансу за жовтень. Протягом останніх місяців виплата зарплати у 4-5 траншів із затримкою майже у місяць стала поганою традицією. Хоча колективним договором виплата зарплати працівникам цього медзакладу передбачена з 1 по 10 число місяця.

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулись медичні працівники пологового будинку — лікарка-неонатолог Лариса Смірнова, медична сестра Валентина Коннова та завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Ірина Лорінець. Жінки працюють тут не одне десятиліття, врятували сотні дитячих життів. Проте нині у відчаї вимушені говорити про свої проблеми та озвучити їх на широкий загал.

— Річ у тому, що медичні працівники інших комунальних лікарень міста отримують зарплату вчасно та в повному обсязі. Але у нас чомусь так склалось, що її видають частинами, і у підсумку ти не можеш порахувати, скільки заробив та чи всі належні надбавки виплачені, — розповіла Лариса Смірнова.

Лікарка каже: якщо порівняти нинішню зарплату та минулорічну, то раніше сума виходила більшою. При цьому лікарі працюють на півтори ставки, тому що частина персоналу звільнилася з початку широкомасштабної війни.

— Останнім часом щомісяця ми ще пишемо заяви на прийняття на роботу на 0,5 ставки за сумісництвом — прийняли — звільнили. При тому, що працюємо тут десятиліттями. Навіщо? У підсумку зменшується сума відпускних, стажу, оздоровчих тощо. Ці доплати ми отримуємо не з півтори ставки, як працюємо, а з «голої», — каже лікарка. — Я б і працювала на ставку, адже ці безсонні ночі — дуже важкі. У нас діти підключені до апаратного дихання, перфузори працюють від електрики. Ми хвилюємося, що зникне світло, і треба буде переходити у ручний режим. Те, як нам виплачують зарплату та ставлення до нас — це плювок у душу.

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За словами медиків, за штатним розписом у відділенні реанімації новонароджених має працювати 13 медсестер та 6 лікарів. По факту працює 3 лікарі та 6 медичних сестер. Лікарі — передпенсійного віку. Нещодавно прийшла молодий фахівець: кажуть, дай боже, щоб затрималася. Відділення — специфічне, тому до нього ніхто не хоче йти.

При цьому у пологовому працює 16 економістів. Штат перинатального центру нещодавно поповнили ще одним комірником, аптекарем та навіть блогером. Тим часом медсестри, які приїздили на роботу з сусідніх міст та селищ, звільнилися тільки тому, що не могли оплатити проїзд.

— Кинуть то 800 гривень, то 2 тисячі — ти сидиш і думаєш, куди їх пристроїти, — каже медична сестра Валентина Коннова. — Я не розумію, чому в інших міських лікарнях гроші є, а в нашій — немає. Нам колеги розповідають, що їм доплачують за понаднормовий час, у нас — ні.

Вони працюють на ставку, отримують ті ж гроші, що і ми, працюючи на півтори ставки в реанімації. Ще й шматками та із затримкою.

Та ще медиків дуже обурює зверхнє ставлення до них, що також, за їх словами, стало поганою тенденцією. Бухгалтери та економісти кажуть: якщо щось не подобається — йдіть. Скаржтеся хоч президенту. Грошей немає. Щобільше — лікарів пенсійного віку почали просто звільняти.

— Ми можемо звільнитись, а працюватиме хто? — говорить Лариса Смірнова.

Ірина Лорінець, завідуюча відділенням інтенсивної терапії новонароджених, працює у відділенні 35 років, з них 22 — завідуючою відділенням.

— Мене обурює те, що зарплату дроблять частинами — і кажуть, що так і має бути. І ні від кого ми не можемо отримати зрозумілу інформацію, чому так відбувається. Я своїм підлеглим не можу донести коректні дані. Адже у розрахунку одне — а за фактом виходить інше. Та й затримка зарплати у місяць на наш час, на мою думку, — дуже велика. Мені дуже шкода, що з нашого відділення через цю проблему йдуть фахівці. Нещодавно звільнилася медсестричка, яка не мала змоги діставатись на роботу з Горішніх Плавнів.

Ірина Лорінець говорить: пологовий будинок — унікальний заклад і не повинен бути тягарем місту. Адже мова йде про життя та здоров’я дітей. А неонатологія — дуже специфічна спеціальність. Таку медичну допомогу, як тут, не можна отримати ніде в районі. Відділення реанімації за договорами з НСЗУ заробляє для лікарні непогані гроші. Кожний пролікований випадок недоношеної дитини коштує 130 тис. гривень. Ця сума дорівнює сумі десяти прийнятих пологів без ускладнень. Діти з родовими травмами, інфекціями та кисневій терапії — це мінімум 30 тис. гривень за один випадок.

— Зрозуміло, що пологів стало менше. Проте мені дуже неприємно, коли ті люди, в обов'язки яких входить матеріальне забезпечення лікарні — а саме економісти, бухгалтери — зневажливо ставляться до лікарів. Вони дозволяють собі відправляти нас «туди, де будуть платити гроші». Проте нині в нас залишилися професіонали, які люблять свою справу та відповідають за неї. Тому окрім своєчасної зарплати хотілося б і поваги, — резюмує Ірина Лорінець.

Лікарі припускають, що, можливо, договори з Національною службою здоров’я (НСЗУ) або укладені не належним чином або їх кількості недостатньо для повного забезпечення роботи лікарні. То тоді чому карають медиків, а не економістів та бухгалтерів лікувального закладу? - запитують вони. Корінь проблеми вбачають саме в адмініструванні лікувального закладу, який займається фінансами.

Медикам Кременчуцького перинатального центру знайшли гроші на зарплату

Ми звернулися за коментарями щодо ситуації, яка склалась.

Радомир Сербін, директор Кременчуцького перинатального центру, надав нам короткі відповіді на наші запитання. Водночас запропонував написати інформаційний запит та пообіцяв розлого та детально надати всі розрахунки по зарплатах медичних працівників, а також інформацію щодо укладених договорів з НСЗУ. Запит ми вже надіслали й обов'язково опублікуємо отриману інформацію.

— Станом на сьогодні (2 листопада — авт.) у нас заборгованості із виплати заробітної плати немає. Вона виплачена у повному обсязі. А також виплачений аванс за жовтень. Згідно з колективним договором зарплата за попередній місяць виплачується 7 числа. Тобто за жовтень зарплата має бути виплачена до 7 листопада. Це умова НСЗУ, щоб вони підрахували кількість наданих медичних послуг.

— Чому зарплата медикам виплачується частинами?

— Тому, що зарплата виплачується залежно від надходження коштів від НСЗУ. Вони надходять траншами та не затримуються в нас на рахунках навіть на 30 хвилин, ми їх не акумулюємо. Також нам надходять кошти з міського бюджету, також траншами. (Зазначимо, на позачерговій сесії міськради 28 жовтня 2022 року депутати погодили виділення 1,07 млн гривень зі стабфонду на виплату зарплати медпрацівникам перинатального центру за жовтень — ред.). Ми не штучно розбиваємо кошти — а в міру надходження. У підсумку люди отримують всю зарплату

— Чому люди працюють на півтори ставки, а отримують зарплату за одну ставку?

— Такого бути не може. Якщо лікар працює на півтори, то отримуватиме як за півтори ставки.

Максим Середа, директор департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міськради, розповів нам, що зарплата медпрацівникам цього закладу повністю виплачена за вересень, а аванс — за жовтень. За його словами, цей медзаклад у вересні уклав нові договори з НСЗУ, і висловив надію, що ситуація з грошима повинна вирівнятись до кінця року.

Однак очільник департаменту визнав, що фінансові проблеми у цьому лікувальному закладі таки є. Максим Середа нагадав, що НСЗУ платить кошти за кожен пролікований випадок, а в Кременчуцькому перинатальному центрі щороку зменшується кількість пологів. За його приблизними даними, цього року кількість пологів складе менш як двох тисяч. Два-три роки тому їх було 2200, а десять років тому — понад 3 тисяч на рік. Скорочення — приблизно на 30 %. Відповідно — це зменшення фінансування, яке потребує оптимізації роботи медичного закладу, як це відбувається в інших лікарнях країни. За приклад навів скандал у Київському пологовому №3 (Там лікарі поскаржилися, що адміністрація закладу намагається позбутися від небажаних працівників. А керівництво заявило, що це вимушений крок, щоб уберегти пологовий від банкрутства — ред.).

Конкретної відповіді на наше запитання, чи планується оптимізація та скорочення працівників нашого пологового, Максим Середа не надав. Зазначив, що ситуацію нині вивчають, у тому числі в області. І про те, як питання вирішать, ми дізнаємось пізніше.

Від редакції:

Ми дуже сподіваємось, що опублікований матеріал не спричинить репресій відносно медичних працівників, які звернулися до нас, відстоюючи свої права.

Ми також дуже сподіваємось, що в рамках можливих оптимізацій не скорочуватимуть професійних лікарів та медичних сестер пологового будинку та вчасно платитимуть їм чесно зароблені гроші.