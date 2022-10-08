Медикам Кременчуцького перинатального центру знайшли гроші на зарплату

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 165

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,47 млн гривень на виплату зарплати працівникам Кременчуцького перинатального центру.

Відповідне рішення виконавчого комітету затвердила Кременчуцька міськрада на позачерговій сесії 7 жовтня 2022 року (саме рішення - від 5 жовтня), документ є у розпорядженні редакції.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», за даними міського департаменту охорони здоров'я у пологовому будинку станом на 19 вересня існувала поточна заборгованість з виплати заробітної плати. Затримка на той момент складала до 3-х тижнів. Офіційною причиною називали затримку виплат від Національної служби здоров'я України.

Суму заборгованості у департаменті не називали.

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