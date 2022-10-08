На Молодіжному діти зачинились та не могли вийти з квартири

Малолітні діти зачинились у квартирі та не могли відкритись. Як повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ДСНС, інцидент стався 7 жовтня в одному з будинків по вул. Володимира Великого.
На місце викликали рятувальників 14-Ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою шансового інструменту відкрили вікно і потрапили до квартири.
Вони відчинили вхідні дверні та надали доступ працівникам поліції та медичній службі. Малеча знаходилися у квартирі, медичної допомоги не потребувала.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер