На Молодіжному діти зачинились та не могли вийти з квартири

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 198

Малолітні діти зачинились у квартирі та не могли відкритись. Як повідомили у Кременчуцькому районному управлінні ДСНС, інцидент стався 7 жовтня в одному з будинків по вул. Володимира Великого.

На місце викликали рятувальників 14-Ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою шансового інструменту відкрили вікно і потрапили до квартири.

Вони відчинили вхідні дверні та надали доступ працівникам поліції та медичній службі. Малеча знаходилися у квартирі, медичної допомоги не потребувала.