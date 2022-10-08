В Офісі президента прокоментували вибух на Кримському мосту: конфлікт між силовиками

«Це конкретний матеріальний прояв конфлікту між ФСБ/ПВК з одного боку і міноборони/генерального штабу рф - з іншого», - Продоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає вибух на Кримському мосту проявом конфлікту між російськими силовиками. Про це він заявив у коментарі Українській правді.
Подоляк також зазначив, що фура, яка здетонувала, за всіма ознаками заїхала на міст з боку рф. Тож відповіді, на його думку, потрібно шукати саме в росії. Логістика підриву, синхронізація з паливним ешелоном, обсяг знищеного дорожного полотна вказують на російський слід.
На його думку, російська верхівка шукає винних за поразки на фронті, а ФСБ та власники ПВК ведуть кампанію за звільнення військового керівництва – міністра Сергія Шойгу та глави Генштабу Валерія Герасимова.
Нагадаємо, сьогодні зранку На Кримському мосту, який з'єднує Росію та окупований Крим, спалахнула пожежа. Рух мостом припинено.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер