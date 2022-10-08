В Офісі президента прокоментували вибух на Кримському мосту: конфлікт між силовиками

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 461

«Це конкретний матеріальний прояв конфлікту між ФСБ/ПВК з одного боку і міноборони/генерального штабу рф - з іншого», - Продоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає вибух на Кримському мосту проявом конфлікту між російськими силовиками. Про це він заявив у коментарі Українській правді.

«Це конкретний матеріальний прояв конфлікту між ФСБ/ПВК з одного боку і Міноборони/Генерального штабу РФ з іншого. Безумовно, ми є свідками початку в росії масштабних негативних процесів. Різко впала керованість серед силовиків, почалися потужні конфлікти серед російських спецслужб, всі шукають винних в військових поразках, хочуть переформатувати найближче оточення пана путіна і зайняти інші посади. Або арештувати тих чи інших генералів», - сказав він.

Подоляк також зазначив, що фура, яка здетонувала, за всіма ознаками заїхала на міст з боку рф. Тож відповіді, на його думку, потрібно шукати саме в росії. Логістика підриву, синхронізація з паливним ешелоном, обсяг знищеного дорожного полотна вказують на російський слід.

«Наразі в цьому яскравому інциденті ми вбачаємо загострення конфлікту між військовими та силових структурами Росії та його вихід з-під контролю Кремля» , - додав радник ОП.

На його думку, російська верхівка шукає винних за поразки на фронті, а ФСБ та власники ПВК ведуть кампанію за звільнення військового керівництва – міністра Сергія Шойгу та глави Генштабу Валерія Герасимова.

«Підрив мосту ж – особистого проєкту путіна – не тільки підриває позиції ФСБ, які дозволили цьому статися, але і дає алібі військовим за системні поразки на півдні України. Мовляв, через провал ФСБ рухнула вся логістика тилового забезпечення і підвозу резервів», – сказав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні зранку На Кримському мосту, який з'єднує Росію та окупований Крим, спалахнула пожежа. Рух мостом припинено.