Кременчужан кличуть у похід вихідного дня

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 216

Планують пройтися 20 км поблизу Хорола та зазирнути до музею

Кременчуцька туристка та волонтерка Оляна Колесник пропонує похід вихідного дня - екскурсію із краєзнавцем по місту Хоролу, що на Полтавщині. Похід запланований на завтра, 9 жовтня

« Відновлюю ПВД!! - так як, по лісах не можна, то пропоную екскурсійно- краєзнавчі подорожі. Захід - некомерційний. Психологічне розвантаження + гарні місця! », - повідомила Оляна Колесник.

Екскурсію проведе цікава людина, історик - краєзнавець, житель Хоролу.

Планують пройти близько 20 км.

Електричка на Хорол відправляється з вокзалу о 8.04, а з Кагамлицької - о 8.30. Повернення додому - близько 20.00.

Бюджет - 100-130 грн (квитки на потяг та в музей). Із собою мати перекус, зручний одяг та взуття. Бажаючі - пишіть в особисті повідомлення Оляні або приходьте на одразу на потяг.