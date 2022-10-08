Кременчужан кличуть у похід вихідного дня

Кременчуцька туристка та волонтерка Оляна Колесник пропонує похід вихідного дня - екскурсію із краєзнавцем по місту Хоролу, що на Полтавщині. Похід запланований на завтра, 9 жовтня
Екскурсію проведе цікава людина, історик - краєзнавець, житель Хоролу.
Планують пройти близько 20 км.
Електричка на Хорол відправляється з вокзалу о 8.04, а з Кагамлицької - о 8.30. Повернення додому - близько 20.00.
Бюджет - 100-130 грн (квитки на потяг та в музей). Із собою мати перекус, зручний одяг та взуття. Бажаючі - пишіть в особисті повідомлення Оляні або приходьте на одразу на потяг.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер