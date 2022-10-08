8 жовтня у Кременчуці зареєстрували 9 випадків коронавірусу

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На щастя, без смертей

Сьогодні, 8 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 8 випадків коронавірусної хвороби, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли п'ять жінок віком від 35 до 72 років та чотири чоловіки - віком від 19 до 50 років.

Вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.

У лікарнях із ускладненнями після хвороби перебуває сорок вісім пацієнтів.

Випадків смерті сьогодні в місті не зареєстровано.

Від початку пандемії у нашому місті зареєстровано 25 тис. 534 випадки, одужало 24 тис. 26 людей. Померло - 725.

Нагадаємо, вчора у Кременчуці зареєстрували 121 випадок коронавірусу.