8 жовтня у Кременчуці зареєстрували 9 випадків коронавірусу

Сьогодні, 8 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 8 випадків коронавірусної хвороби, повідомляє пресслужба мерії.
Захворіли п'ять жінок віком від 35 до 72 років та чотири чоловіки - віком від 19 до 50 років.
Вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.
У лікарнях із ускладненнями після хвороби перебуває сорок вісім пацієнтів.
Випадків смерті сьогодні в місті не зареєстровано.
Від початку пандемії у нашому місті зареєстровано 25 тис. 534 випадки, одужало 24 тис. 26 людей. Померло - 725.
Нагадаємо, вчора у Кременчуці зареєстрували 121 випадок коронавірусу.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер