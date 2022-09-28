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«Середня по палаті»: чи отримують медики обіцяні 13 та 20 тис. гривень

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 580

Середня зарплата лікарів у місті не дотягує до 20 тис. гривень, а медсестер — до 13,5 тис. гривень, обіцяних від початку року. Якщо лікарі дитячої лікарні отримують в середньому 22 тис. гривень, то лікар стоматологічного центру у комунальному закладі — 7 тис. гривень. Разом із тим у пологовому будинку зарплату затримують аж на три тижні, а медперсонал усіх лікарень користується відпустками власним коштом

Медичні працівники усіх лікувальних закладів Кременчука, окрім пологового будинку, отримують зарплату вчасно. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у відповідь на інформаційний запит редакції. За даними департаменту, по закладах охорони здоров'я Кременчука заборгованість із виплати заробітної плати відсутня, з працівниками проведено повний розрахунок і виплачено всі належні суми.

Водночас існує поточна заборгованість з виплати заробітної плати у КНМП «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» (пологовий будинок). Зазначається, що затримка складає до 3-х тижнів. Причина — затримка виплат від Національної служби здоров'я України.

Крім того, від початку воєнного стану в країні медики користуються відпустками без збереження заробітної плати.  

«Варто зазначити, що у зв'язку із введенням на території України воєнного стану та прийняття відповідної нормативно-правової бази, значно розширилась сфера застосування такого виду відпусток, як відпустка без збереження заробітної плати. Тому працівники які з різних причин прийняли рішення про тимчасове переміщення в межах країни або прийняли рішення тимчасово виїхати за кордон, користуються таким видом відпусток», — йдеться у відповіді на запит.

Щодо рівня заробітних плат. У Департаменті стверджують, що він значно збільшився у порівнянні з 2021 роком. Згідно з постановою Кабміну від 12 січня 2022 року №2,  розмір нарахованої заробітної плати медикам за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік, що складає не менше 20 тис. гривень лікарям (крім лікарів-інтернів) та не менше 13,5 тис. гривень для молодших спеціалістів (медсестер з медосвітою).

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Скільки отримують лікарі у лікувальних закладах (середня заробітна плата з відрахуваннями (чистими) 

Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського:

  • лікар - 15,8 тис. гривень;
  • сестра медична - 11,09 тис. гривень;
  • молодша медсестра - 5,2 тис. гривень.

Кременчуцька лікарня «Правобережна»:

  • лікар -  19,49 тис. гривень;
  • медсестра - 12,9 тис. гривень;
  • санітарка -7,1 тис. гривень.

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»:

  • лікар - 18,03 тис. гривень;
  • сестра медична - 11,4 тис. гривень.;
  • санітарка - 5,9 тис. гривень.

Лікарня «Придніпровська»:

  • лікар - 19,8 тис. гривень;
  • фельдшер та медсестра - 14,1 тис. гривень;
  • санітарка - 7,09 тис. гривень.

Лікарня відновного лікування:

  • лікар - 14,6 тис. гривень; 
  • сестра медична - 10,3 тис. гривень;
  • санітарка - 5, тис. гривень.

Кременчуцький перинатальний центр II рівня:

  • лікар - 18,1 тис. гривень;
  • середній медперсонал - 12,3 тис. гривень;
  • молодший медперсонал - 6,7 тис. гривень.

Кременчуцька міська лікарня планового лікування:

  • лікар - 18,2 тис. гривень;
  • сестра медична - 11,5 тис. гривень;
  • молодша медична сестра  - 7,05 тис. гривень. 

Кременчуцька міська дитяча лікарня:

  • лікар - 22,04 тис. гривень;
  • сестра медична - 14,3 тис. гривень;
  • санітарка - 6,7 тис. гривень.

Міська дитяча стоматологічна поліклініка:

  • лікар - 15,9 тис. гривень;
  • медичні сестри - 10,7 тис. гривень;
  • молодший медичний персонал - 5,1 тис. гривень.

Кременчуцький міський стоматологічний центр:

  • Лікар-стоматолог - 7,08 тис. гривень;
  • Сестра медична зі стоматології - 6,6 тис. гривень;
  • Молодша медична сестра - 6,3 тис. гривень.

Зазначається, що лікарі-стоматологи у цьому закладі отримують відрядну оплату праці. Наразі на 0,75 посади вони працюють 4 години 57 хвилин, їх заробітна плата залежить від кількості прийнятих пацієнтів. Сестри медичні зі стоматології та молодший медичний персонал отримують погодинну оплату праці.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1:

  • лікарі -17,4 тис. гривень;
  • середній медичний персонал -11,2 тис. гривень;
  • молодший медичний персонал - 6,1 тис. гривень.

 Центр первинної медико-санітарної допомоги №2:

  • лікарі -16,7 тис. гривень;
  • середній медичний персонал -10,8 тис. гривень;
  • молодший медичний персонал  - 6,7 тис. гривень.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №3:

  • лікарі -16,9 тис. гривень;
  • середній медичний персонал -15,1 тис. гривень;
  • молодший медичний персонал - 5,7 тис. гривень.

Нагадаємо, на початку року «ТелеграфЪ» цікавився у міського голови Віталія Малецького, чи готове місто до виплати заробітних плат, передбачених вищевказаною постановою. І чи виконані вимоги НСЗУ, аби медпрацівники отримували обіцяні гроші. Тоді він відповів, що  НСЗУ на 100% не фінансує нашу медицину. А по тих лікарнях, які не отримують кошти – знаходити ресурси в місцевому бюджеті.

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Шановні медики! Пишіть у коментарях, чи вчасно та, чи в повному обсязі ви отримуєте заробітну плату та у якому розмірі. Чи не примушують вас ходити у відпустки власним коштом.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: зарплата медики лікарні департамент охорони здоров'я
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