«Середня по палаті»: чи отримують медики обіцяні 13 та 20 тис. гривень

Середня зарплата лікарів у місті не дотягує до 20 тис. гривень, а медсестер — до 13,5 тис. гривень, обіцяних від початку року. Якщо лікарі дитячої лікарні отримують в середньому 22 тис. гривень, то лікар стоматологічного центру у комунальному закладі — 7 тис. гривень. Разом із тим у пологовому будинку зарплату затримують аж на три тижні, а медперсонал усіх лікарень користується відпустками власним коштом
Медичні працівники усіх лікувальних закладів Кременчука, окрім пологового будинку, отримують зарплату вчасно. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у відповідь на інформаційний запит редакції. За даними департаменту, по закладах охорони здоров'я Кременчука заборгованість із виплати заробітної плати відсутня, з працівниками проведено повний розрахунок і виплачено всі належні суми.
Водночас існує поточна заборгованість з виплати заробітної плати у КНМП «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» (пологовий будинок). Зазначається, що затримка складає до 3-х тижнів. Причина — затримка виплат від Національної служби здоров'я України.
Крім того, від початку воєнного стану в країні медики користуються відпустками без збереження заробітної плати.
«Варто зазначити, що у зв'язку із введенням на території України воєнного стану та прийняття відповідної нормативно-правової бази, значно розширилась сфера застосування такого виду відпусток, як відпустка без збереження заробітної плати. Тому працівники які з різних причин прийняли рішення про тимчасове переміщення в межах країни або прийняли рішення тимчасово виїхати за кордон, користуються таким видом відпусток», — йдеться у відповіді на запит.
Щодо рівня заробітних плат. У Департаменті стверджують, що він значно збільшився у порівнянні з 2021 роком. Згідно з постановою Кабміну від 12 січня 2022 року №2, розмір нарахованої заробітної плати медикам за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік, що складає не менше 20 тис. гривень лікарям (крім лікарів-інтернів) та не менше 13,5 тис. гривень для молодших спеціалістів (медсестер з медосвітою).
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Скільки отримують лікарі у лікувальних закладах (середня заробітна плата з відрахуваннями (чистими)
Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського:
Кременчуцька лікарня «Правобережна»:
Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»:
Лікарня «Придніпровська»:
Лікарня відновного лікування:
Кременчуцький перинатальний центр II рівня:
Кременчуцька міська лікарня планового лікування:
Кременчуцька міська дитяча лікарня:
Міська дитяча стоматологічна поліклініка:
Кременчуцький міський стоматологічний центр:
Зазначається, що лікарі-стоматологи у цьому закладі отримують відрядну оплату праці. Наразі на 0,75 посади вони працюють 4 години 57 хвилин, їх заробітна плата залежить від кількості прийнятих пацієнтів. Сестри медичні зі стоматології та молодший медичний персонал отримують погодинну оплату праці.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №1:
Центр первинної медико-санітарної допомоги №2:
Центр первинної медико-санітарної допомоги №3:
Нагадаємо, на початку року «ТелеграфЪ» цікавився у міського голови Віталія Малецького, чи готове місто до виплати заробітних плат, передбачених вищевказаною постановою. І чи виконані вимоги НСЗУ, аби медпрацівники отримували обіцяні гроші. Тоді він відповів, що НСЗУ на 100% не фінансує нашу медицину. А по тих лікарнях, які не отримують кошти – знаходити ресурси в місцевому бюджеті.
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Шановні медики! Пишіть у коментарях, чи вчасно та, чи в повному обсязі ви отримуєте заробітну плату та у якому розмірі. Чи не примушують вас ходити у відпустки власним коштом.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер