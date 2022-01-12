Зарплата кременчуцьких лікарів у січні зросте щонайменше до 20 тисяч гривень

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 554 Коментарів: 2

Зарплата у медиків з 1 січня 2022 року зросте щонайменше до 20 тисяч гривень. Про це повідомив Президент України 1 грудня під час виступу у Раді.

Також 15 жовтня 2021 року головний лікар Віктор Ляшко розповідав в інтерв'ю «Радіо Свобода», що підвищення стосуватиметься медиків, які працюють із програмою медичних гарантій:

- Вдалося збільшити програму медичних гарантій, як мінімум, на 33,8 мільярди гривень. Це додасть заплату медпрацівникам. 13 500 – для медичної сестри, 20 тисяч гривень – для лікаря. Це базовий рівень, від якого будуть нараховуватися всі інші надбавки, які повинні бути в медичних працівників, – сказав міністр.

У держбюджеті-2022 передбачені кошти на збільшення заробітних плат для медиків.







