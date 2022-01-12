Зарплата кременчуцьких лікарів у січні зросте щонайменше до 20 тисяч гривень

Зарплата у медиків з 1 січня 2022 року зросте щонайменше до 20 тисяч гривень. Про це повідомив Президент України 1 грудня під час виступу у Раді.
Також 15 жовтня 2021 року головний лікар Віктор Ляшко розповідав в інтерв'ю «Радіо Свобода», що підвищення стосуватиметься медиків, які працюють із програмою медичних гарантій:
У держбюджеті-2022 передбачені кошти на збільшення заробітних плат для медиків.
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