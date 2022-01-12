Школярів навчать, як стати підприємцями: в Україні з'явиться новий освітній серіал

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Серіал «Підприємництво для школярів» розвиватиме підприємницьке мислення підлітків і допоможе пропрацювати власну бізнес-ідею

Освітній серіал «Підприємництво для школярів» розвиватиме підприємницьке мислення підлітків і допоможе пропрацювати власну бізнес-ідею. Про те, що експертна комісія схвалила серіал для використання, повідомили на сайті Мінцифри 10 січня.

Курс заснований на рамці компетенцій з підприємництва EntreComp. Це міжнародний стандарт, за яким створюються програми з підприємництва в Європі.

Постійні ведучі курсу - Віталій Зелений, актор серіалу SIZ, 1+1 video та Надія Омельченко, викладачка бізнес-школи «МІМ-Київ», віцепрезидентка компанії «IT-інтегратор».

Курс містить 6 модулів і 36 уроків у форматі поєднання живих запитань від школяра-початківця до експертів у своїх нішах:

Ідея;

Продукт і маркетинг;

Команда і управлінські інструменти;

Фінанси і фінансова грамотність. Продажі;

Презентація продукту та пошук партнерів;

Юридичні аспекти.

Теорія підкріплюється досвідом Монобанку, Megogo, Планета Кіно та інших успішних українських бізнесів. Розмова протікає легко та невимушено, базуючись на живих кейсах та досвідах компаній, а також доповнюється поясненнями викладачки бізнес-школи «МІМ-Київ».