Двоє футболістів «Кременя» перейшли в новий клуб Першої ліги

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 169

Двоє ексфутболістів «Кременя» Олександр Головко та Владислав Сидоренко підписали контракт з «Прикарпаттям». Як повідомляє пресслужба клубу, обидва футболісти підписали контракти терміном на один рік.

26-річний Олександр Головко – вихованець школи київського «Динамо». Також він доводиться сином відомого екс-тренера молодіжної збірної України Олександра Головка. Останнім його клубом був «Кремінь», у футболці якого за два роки захисник відіграв 43 матчі у Першій лізі та Кубку України.

24-річний Владислав Сидоренко є вихованцем харківського «Металіста» та у складі якого грав у чемпіонатах ДЮФЛУ та першості U-19. Влітку 2018-го дебютував за кременчуцький «Кремінь» у Першій лізі ПФЛ, у складі якого за півтора роки зіграв 47 матчів та забив 3 голи. У 2020-му встиг зіграти 13 поєдинків за «Балкани» у Першій та Другій лігах, а минулого літа знову повернувся до Кременчука, де провів 17 матчів у літньо-осінній частині сезону 2021/22.

Нагадаємо, що футбольний клуб «Кремінь» виходить з відпустки наприкінці січня й 1 лютого візьме участь у турнірі.