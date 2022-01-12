Сьогодні у Кременчуці ніхто не помер через коронавірус

Сьогодні, 12 січня, в Кременчуці зареєстрували 39 нових випадків захворювання на коронавірус.
Захворіли 20 жінок віком від 29 до 79 років, 18 чоловіків віком від 26 до 70 років та 13-річна дитина. Із них 35 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 4 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 84 пацієнта.
Одужав 191 кременчужанин.
Випадків смерті у місті не зареєстровали.
Від початку пандемії у Кременчуці виявили 18 210 випадків хвороби: одужало 17 051, померло 660.
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