У Кременчуці зник 9-річний хлопчик (знайшли)

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 1 574

Може бути у друзів чи знайомих

12 січня 65-річна кременчужанка повідомила поліцію, що близько 12.00 пішов з дому на проспекті Лесі Українки,45 і до цього часу не повернувся 9-річний Микола Соломка. Мобільного у дитини з собою немає.

Одягнений: темно синя куртка, чорні теплі штани, чорна шапка, темні кросівки.

Він може бути у друзів чи знайомих.

Якщо знаєте щось про місцезнаходження дитини - телефонуйте 102 чи 0(98)739-26-30.

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О 21.43 у пресслужбі поліції повідомили, що дитина знайшлася. Його впізнали перехожі на вул.Володимира Великого і зателефонували в поліцію. За словами очевидців, малий «колядував».

На місці працювали ювенальні поліцейські, які встановлять обставини події. Дитину доставили додому і передали рідним.