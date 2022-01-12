12 січня 65-річна кременчужанка повідомила поліцію, що близько 12.00 пішов з дому на проспекті Лесі Українки,45 і до цього часу не повернувся 9-річний Микола Соломка. Мобільного у дитини з собою немає.
Одягнений: темно синя куртка, чорні теплі штани, чорна шапка, темні кросівки.
Він може бути у друзів чи знайомих.
Доповнено:
О 21.43 у пресслужбі поліції повідомили, що дитина знайшлася. Його впізнали перехожі на вул.Володимира Великого і зателефонували в поліцію. За словами очевидців, малий «колядував».
На місці працювали ювенальні поліцейські, які встановлять обставини події. Дитину доставили додому і передали рідним.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.