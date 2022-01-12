1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Топ новина, Надзвичайні новини

У Кременчуці зник 9-річний хлопчик (знайшли)

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 1 574

 

Може бути у друзів чи знайомих

12 січня 65-річна кременчужанка повідомила поліцію, що близько 12.00 пішов з дому на проспекті Лесі Українки,45 і до цього часу не повернувся 9-річний Микола Соломка. Мобільного у дитини з собою немає.

Одягнений: темно синя куртка, чорні теплі штани, чорна шапка, темні кросівки.

Він може бути у друзів чи знайомих.

Якщо знаєте щось про місцезнаходження дитини - телефонуйте 102 чи 0(98)739-26-30.

Доповнено:

О 21.43 у пресслужбі поліції повідомили, що дитина знайшлася. Його впізнали перехожі на вул.Володимира Великого і зателефонували в поліцію. За словами очевидців, малий «колядував».

На місці працювали ювенальні поліцейські, які встановлять обставини події. Дитину доставили додому і передали рідним. 

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх