Що робити, якщо отримали травму і чи потрібно платити за лікування: роз'яснення НСЗУ

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 651

Якщо є інтенсивний біль, набряк, деформація частини тіла, головний біль, порушення координації та інші неприємні відчуття, потрібно негайно звернутись до лікарів

Початок зими у Кременчуці виявився досить холодним, і на дорогах з'явилася ожеледиця. Як результат - підвищилися ризики травмування. У Національній службі здоров'я України пояснили, що робити, якщо ви або ваші близькі травмувались, та яку безоплатну медичну допомогу можна отримати при травмуванні.

Якщо є інтенсивний біль, набряк, деформація частини тіла, головний біль, порушення координації та інші неприємні відчуття, потрібно негайно звернутись по медичну допомогу. Для цього працює єдиний номер 103. Зателефонувати в екстрену допомогу може постраждалий або будь-хто, хто перебуває поряд з ним і був свідком ситуації. У розмові з диспетчером центру екстреної медичної допомоги потрібно чітко описати симптоми та стан потерпілого.

Диспетчер надасть інформацію щодо першої допомоги, яку слід надати постраждалому, а також адресу найближчої лікарні, в якій є травмпункт. Якщо постраждалий у невідкладному стані та не може самостійно дістатись до лікарні, диспетчер направить машину екстреної допомоги.

Бригада екстреної медичної допомоги оцінить стан пацієнта чи пацієнтки, встановить попередній діагноз та транспортує, за потреби, до медзакладу.

Незалежно від того, потребує людина з травмою госпіталізації чи ні, швидка має доставити її у заклад, що має контракт з НСЗУ. І пацієнт отримає усю необхідну медичну допомогу безоплатно. А саме:

огляд та консультацію лікаря;

безоплатну діагностику, у тому числі рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові, функціональні дослідження;

виконання лікарями вузької спеціалізації, такими як хірург чи ортопед-травматолог, лікувальних процедур або хірургічних втручань.

Лікар, після огляду та надання меддопомоги, або призначить госпіталізацію, або надасть рекомендації щодо подальшого лікування чи реабілітації. Також лікар має одразу виписати направлення на обстеження чи консультації. Він може створити електронне направлення на групу послуг. Пацієнту з травмою не потрібно кожного разу йти за новим направленням, наприклад, для перев’язки.

Якщо ж людина з травмою потребує госпіталізації, то перебування у стаціонарі та харчування також безоплатні для пацієнтів. У лікарні, яка має контракт з НСЗУ за пакетами «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без хірургічних втручань» або «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» пацієнти отримують безоплатно:

інструментальні та лабораторні обстеження;

медичну допомогу для полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів травматичного пошкодження;

знеболення та медикаментозну терапію;

хірургічні операції із забезпеченням анестезії;

післяопераційний моніторинг, знеболення і подальшу медикаментозну терапію;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

реабілітацію в гострому періоді.

Якщо пацієнт потребує тривалої реабілітації, він має право її отримати в рамках пакету «Медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно-рухового апарату».