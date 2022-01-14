Кременчужанка, яка після народження донечки впала у кому, потребує допомоги

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 1 685

У подружжя Севрук з Кременчука 6 січня народилася донечка. Проте після успішних пологів Наталія впала у глибоку кому. На даний момент жінка знаходиться у клініці «Оберіг» під максимальним доглядом лікарів. На руках в Олексія залишилася не лише маленька донечка, а й троє синів.

- Ніхто не знає, скільки протримається кома і в подальшому реабілітація. А малишці потрібна мама, як і трьом синішкам, - поділилися друзі родини Севрук.

Реквізити для допомоги: