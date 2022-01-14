Кременчужанка, яка після народження донечки впала у кому, потребує допомоги

У подружжя Севрук з Кременчука 6 січня народилася донечка. Проте після успішних пологів Наталія впала у глибоку кому. На даний момент жінка знаходиться у клініці «Оберіг» під максимальним доглядом лікарів. На руках в Олексія залишилася не лише маленька донечка, а й троє синів.
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При призначенні платежу обов'язково вкажіть, що це на лікування Наталії Шкаревської-Севрук.
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