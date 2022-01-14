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Кременчук, Благодійність

Кременчужанка, яка після народження донечки впала у кому, потребує допомоги

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 1 685

 

Давайте усі разом підтримаємо родину

У подружжя Севрук з Кременчука 6 січня народилася донечка. Проте після успішних пологів Наталія впала у глибоку кому. На даний момент жінка знаходиться у клініці «Оберіг» під максимальним доглядом лікарів. На руках в Олексія залишилася не лише маленька донечка, а й троє синів. 

- Ніхто не знає, скільки протримається кома і в подальшому реабілітація. А малишці потрібна мама, як і трьом синішкам, - поділилися друзі родини Севрук.

Реквізити для допомоги:

4441 1144 2563 1643 Монобанк

5218 5722 2124 0513 ПриватБанк

При призначенні платежу обов'язково вкажіть, що це на лікування Наталії Шкаревської-Севрук.

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Автор: Альона Душенко
Теги: благодійність допомога пологи
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