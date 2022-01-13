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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі борці завоювали нагороди на чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 215

 

Вітаємо наших спортсменів

Новорічно-різдвяні канікули вже закінчилися для спортсменів з греко-римської боротьби. 11 січня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області U-23 з греко-римської боротьби. Як повідомила пресслужба школи-інтернат ім.Піддубного, участь у змаганнях взяли випускники, учні та навіть тренер. До змагань спортсменів підготував тренер Сергій Бузько. 

У підсумку напружених сутичок наші спортсмени завоювали призові місця:

  • І місце - Шевченко Е., Іваніна В.
  • ІІ місце - Ричков Т., Сандуленко А.
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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба
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