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Кременчук, Здоров'я

Підвищення зарплат лікарям до 20 тисяч гривень: що каже мер Кременчука

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 566

 

Місто шукатиме ресурси на виплати тим, кого не фінансує НСЗУ

Нещодавно Президент пообіцяв підвищення зарплати медикам до 20 тис грн, а середньому медперсоналу – до 13500 тис грн. При цьому повідомлялося, що підвищення стосуватиметься тих, хто працює за програмою медичних гарантій. Чи готові у Кременчуці до цього підвищення? Чи виконані всі вимоги НСЗУ для того, щоб медики отримали обіцяні гроші? Про це ТЪ запитав мера Кременчука Віталія Малецького після засідання виконкому 21 січня.

Зарплата кременчуцьких лікарів у січні зросте щонайменше до 20 тисяч гривень
- Вимога НСЗУ буде виконана тоді, коли вона конвертується в кошти, які надійдуть. Але, знов-таки, НСЗУ на 100% не фінансує нашу медицину. Ми робимо муніципальні надбавки, доплати, ми дофінансовуємо нашу медицину. Тому наше завдання зараз – по тих лікарях, які отримують кошти від НСЗУ – виплатити ці кошти. А по тих, які не отримують (зокрема, це лікарня відновного лікування та інші заклади) – знаходити ресурси в місцевому бюджеті, - відповів мер.

Зауважимо, що, кажучи про муніципальні надбавки, мер має на увазі не персональні надбавки медикам за рахунок бюджету (у місті таких доплат немає), а додаткове фінансування галузі в цілому. Чекаємо, які виплати отримають медики за січень. Просимо читачів-медиків повідомити редакцію.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Укрінформ
Теги: зарплата підвищення лікар НСЗУ
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