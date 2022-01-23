Підвищення зарплат лікарям до 20 тисяч гривень: що каже мер Кременчука

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 566

Нещодавно Президент пообіцяв підвищення зарплати медикам до 20 тис грн, а середньому медперсоналу – до 13500 тис грн. При цьому повідомлялося, що підвищення стосуватиметься тих, хто працює за програмою медичних гарантій. Чи готові у Кременчуці до цього підвищення? Чи виконані всі вимоги НСЗУ для того, щоб медики отримали обіцяні гроші? Про це ТЪ запитав мера Кременчука Віталія Малецького після засідання виконкому 21 січня.

- Вимога НСЗУ буде виконана тоді, коли вона конвертується в кошти, які надійдуть. Але, знов-таки, НСЗУ на 100% не фінансує нашу медицину. Ми робимо муніципальні надбавки, доплати, ми дофінансовуємо нашу медицину. Тому наше завдання зараз – по тих лікарях, які отримують кошти від НСЗУ – виплатити ці кошти. А по тих, які не отримують (зокрема, це лікарня відновного лікування та інші заклади) – знаходити ресурси в місцевому бюджеті, - відповів мер.

Зауважимо, що, кажучи про муніципальні надбавки, мер має на увазі не персональні надбавки медикам за рахунок бюджету (у місті таких доплат немає), а додаткове фінансування галузі в цілому. Чекаємо, які виплати отримають медики за січень. Просимо читачів-медиків повідомити редакцію.