Підвищення зарплат лікарям до 20 тисяч гривень: що каже мер Кременчука

Нещодавно Президент пообіцяв підвищення зарплати медикам до 20 тис грн, а середньому медперсоналу – до 13500 тис грн. При цьому повідомлялося, що підвищення стосуватиметься тих, хто працює за програмою медичних гарантій. Чи готові у Кременчуці до цього підвищення? Чи виконані всі вимоги НСЗУ для того, щоб медики отримали обіцяні гроші? Про це ТЪ запитав мера Кременчука Віталія Малецького після засідання виконкому 21 січня.
Зауважимо, що, кажучи про муніципальні надбавки, мер має на увазі не персональні надбавки медикам за рахунок бюджету (у місті таких доплат немає), а додаткове фінансування галузі в цілому. Чекаємо, які виплати отримають медики за січень. Просимо читачів-медиків повідомити редакцію.