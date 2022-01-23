У Горішніх Плавнях з пожежі у підвалі надзвичайники врятували чоловіка

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Його відправили до лікарні

22 січня о 4.18 на вулиці Добровольського у Горішніх Плавнях горіли двері у підвалі дев’ятиповерхівки. Як повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, з пожежі врятували невідомого чоловіка, якого відправили до приймального відділення Горішньоплавнівської міської лікарні.

За 20 хвилин рятувальники загасили вогонь. Причини пожежі встановлюють. На місце події приїжджали слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Кременчуцького відділу поліції для проведення слідчих дій та бригада «швидкої».