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Кременчук, Освіта

Освітній омбудсмен направив запит мерії Кременчука щодо ремонтних робіт у дитсадках

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 155

 

До омбудсмена звернулася мати одного з вихованців дитсадка через ситуацію із затяжними ремонтами

Про ситуацію із затяжними ремонтам дитсадків Кременчука знає освітній омбудсмен. До нього звернулася мама дитини, позбавленої можливості відвідувати свій заклад. Вона вказувала на те, що порушуються права дітей на освіту. Як зазначає дописувачка, відповіді довелося чекати півтора місяці. Від омбудсмена надійшов лист «Щодо реалізації права на освіту в умовах проведення ремонтних робіт в закладі дошкільної освіти». Але це поки що проміжна відповідь.

З метою належного реагування на Вашу скаргу, до Кременчуцької міської ради було направлено відповідний запит задля забезпечення захисту прав здобувачів освіти. Про результати Вас буде повідомлено, - говориться у листі.

Нагадаємо, на даний час досі зачинений дитсадок №5. Термін його відкриття після ремонту вчергове перенесли на 27 січня.

Вихованці зачиненого дитсадка №5 прийшли до мера Кременчука на урок малювання

Інші заклади відновили роботу, але ремонти там проведені не в повному обсязі – тож їх мають зачиняти повторно.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: дитсадок ремонт обмудсмен
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