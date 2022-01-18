Вихованці зачиненого дитсадка №5 прийшли до мера Кременчука на урок малювання

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 988 Коментарів: 2

Сьогодні, 18 січня, батьки вихованців зачиненого на термомодернізацію дитсадка №5 привели дітей у мерію. Вони прийшли спитати, коли ж відчинять заклад, де затягнувся ремонт. Раніше мер називав сьогоднішню дату — але садочок не готовий. Нагадаємо, батьки з дітьми учора збиралися в дитсадку, але до них ніхто з посадовців не прийшов.

Чекаючи на мера, діти зі старшої групи садочку «Капітошка» вирішити провести урок малювання, чекали на вихователя — мера Віталія Малецького. І він прийшов...

Батьки дітей запитали, чи готовий мер звільнити директора Кременчуцької муніципальної енергосервісної компанії Вадима Качана (саме КМЕК відповідає за проєкт термомодернізації). Він сказав, що думає про це.

На відео – розмова мера з батьками. Тепер мер пообіцяв, що садочок відкриється 28-31 січня.

Зараз він разом з підрядником поїдуть в садочок. Міський голова заявив, що комісія з прийому дитсадка після ремонту буде орієнтовно 28 січня.