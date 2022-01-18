1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Топ новина, Кременчук, Освіта

Вихованці зачиненого дитсадка №5 прийшли до мера Кременчука на урок малювання

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 988 Коментарів: 2

 

Батьки дітей вимагають відкрити зачинений дитсадок

Сьогодні, 18 січня, батьки вихованців зачиненого на термомодернізацію дитсадка №5 привели дітей у мерію. Вони прийшли спитати, коли ж відчинять заклад, де затягнувся ремонт. Раніше мер називав сьогоднішню дату — але садочок не готовий. Нагадаємо, батьки з дітьми учора збиралися в дитсадку, але до них ніхто з посадовців не прийшов. 

Затяжний ремонт: батьки дошкільнят вимагають відкрити дитсадок №5 у Кременчуці

Чекаючи на мера, діти зі старшої групи садочку «Капітошка» вирішити провести урок малювання, чекали на вихователя — мера Віталія Малецького. І він прийшов...

Батьки дітей запитали, чи готовий мер звільнити директора Кременчуцької муніципальної енергосервісної компанії Вадима Качана (саме КМЕК відповідає за проєкт термомодернізації). Він сказав, що думає про це.

На відео – розмова мера з батьками. Тепер мер пообіцяв, що садочок відкриється 28-31 січня.

Зараз він разом з підрядником поїдуть в садочок. Міський голова заявив, що комісія з прийому дитсадка після ремонту буде орієнтовно 28 січня.

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: мітинг батьки діти дитячий садок Віталій Малецький термомодернізація ремонт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

704
shtai:
Сьогодні, 10:13

А яким боком там Проценко? Він тілохоронець мера? В нього немає чим зайнятися? Так може його звільнити тоді?


10 0
212
1
evgeniys:
Сьогодні, 10:56

Как каким? одбирает % негатива направленного на мэра. smile


2 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх