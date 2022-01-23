Вночі на вулиці Олега Кошового сталася бійка: постраждав поліцейський
Сьогодні, 13:16
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На місце події приїжджали аж 5 екіпажів поліції та дві карети швидкої допомоги
Вночі з 22 на 23 січня на вулиці Олега Кошового сталася бійка між, ймовірно, нетверезими містянами. Про це повідомляють свідки інциденту у соцмережах.
На місце події приїжджали аж 5 екіпажів поліції та дві карети швидкої допомоги. Також з'явилася інформація про те, що один з поліцейських отримав тілесні ушкодження. Нападника затримали.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: actual.today
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