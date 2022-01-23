Вночі на вулиці Олега Кошового сталася бійка: постраждав поліцейський

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 2 567

На місце події приїжджали аж 5 екіпажів поліції та дві карети швидкої допомоги

Вночі з 22 на 23 січня на вулиці Олега Кошового сталася бійка між, ймовірно, нетверезими містянами. Про це повідомляють свідки інциденту у соцмережах.

На місце події приїжджали аж 5 екіпажів поліції та дві карети швидкої допомоги. Також з'явилася інформація про те, що один з поліцейських отримав тілесні ушкодження. Нападника затримали.