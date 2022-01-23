На Полтавщині поліцейські, надзвичайники та медики врятували життя 79-річній жінці

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 531

До поліції звернулася соціальна працівниця, яка не змогла додзвонитися до самотньої клієнтки літнього віку

На Полтавщині поліцейські, надзвичайники та медики врятували життя самотній жінці, якій потрібна була термінова лікарська допомога.

До відділення поліції №2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу звернулася соціальна працівниця Заводської територіальної громади та розповіла, що не змогла додзвонитися до самотньої клієнтки літнього віку, яка зачинилася у квартирі.

За вказаною у зверненні адресою прибув екіпаж поліції. Як повідомив Володимир Бобоня, заступник начальника відділення поліції №2, оцінивши ситуацію на місці, поліцейські викликали бригаду швидкої медичної допомоги та працівників ДСНС. До зачиненої квартири рятувальники потрапили через вікно, а потім відчинили вхідні двері зсередини для медиків та поліції. В одній з кімнат побачили заслаблу 79-річну жінку.

Завдяки своєчасній інформації від соціальної працівниці, а також злагодженим діям екстрених служб жінка отримала необхідну медичну допомогу. За станом її здоров’я нині постійно спостерігає сімейний лікар.

Зі слів правоохоронця, жінка почувається відносно добре. Відтепер стан її здоров’я контролюють не тільки лікар і соціальний працівник, але й добрі сусіди, які відвідують героїню історії щодня.

