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Одяг для собаки: примха чи необхідність? Як захистити улюбленця взимку

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 304

 

Господарям важливо правильно розраховувати час, протягом якого улюбленець гулятиме надворі, підбирати одяг, якщо є потреба, а також сушити шерсть собаки та кота після миття

Прогулянки під час сильних морозів можуть спричинити переохолодження у домашніх улюбленців. Тому господарям важливо правильно розраховувати час, протягом якого улюбленець гулятиме надворі, підбирати одяг, якщо є потреба, а також сушити шерсть собаки та кота після миття. Детальніше про це розповів «Канал 24».

У зимовий період у домашнього улюбленця може статися переохолодження. Основними його ознаками є в’ялість після прогулянки, тремор і зникнення апетиту.

Скільки має тривати прогулянка

Важливо враховувати породу собаки та її розміри. Якщо маленька, найкраще виділяти на прогулянку 20 хвилин. Такий час підходить для йоркшир-тер’єра, чихуахуа або той-тер’єра. Якщо середня чи велика – від 40 хвилин до 1 години. Представниками цієї категорії є лабрадори, добермани, лайки та хаскі.

Якщо собака має проблеми зі здоров’ям, які потребують, щоби вона частіше гуляла на вулиці, варто збільшити кількість прогулянок і зменшити їх за часом. Цуциків також краще вигулювати 4–5 разів на день протягом невеликого проміжку часу.​ Крім того, важливо не забувати звертати увагу на потреби тварини. Якщо собака змерзне, вона сама може попроситися додому.

У випадку з котами, їх краще взагалі не виводити на двір взимку, якщо з дитинства їх до цього не привчали.

Теплий одяг

Купувати зимові речі потрібно у випадку, якщо гуляєте із цуценям або собакою, яка старше 8 років. У таких тварин через вік може порушуватися терморегуляція, тому їм потрібно додатково утеплювати.

Коли температура повітря надворі набагато менша, ніж у приміщенні, наприклад, якщо на вулиці -20С°, а вдома +20С°, тварина може переохолонути через різкий перепад температури. Тому найкращим рішенням буде одягнути собаку у флісовий комбінезон, який закриватиме її спину та лапи, а перед виходом на вулицю трохи почекати в під’їзді. Це допоможе пристосуватися.

Важливо, аби одяг для виходу надвір був з плащової тканини, яка не промокне, якщо раптово почнеться дощ чи сніг.

Під час вибору взуття потрібно звертати увагу на розмір і якість. Важливо, щоб черевики для тварин не були завеликими або замалими, оскільки це може травмувати їхні лапи.

Миття собаки

Узимку собаку потрібно купати лише у випадку, якщо вона повністю забруднилася. Тоді її шерсть треба добре намочити, намилити шампунем і змивати його протягом 10 хвилин.

Важливо! Не можна мити шампунем щодня, адже він може пересушити шкіру. Достатньо використовувати його 1 раз у 2 тижні.
Якщо після прогулянки пес повернувся чистим, йому можна лише промити лапи. У випадку, якщо собака була взута, мити лапи не обов’язково.

Не всім тваринам подобається, коли їх шерсть висушують феном. Замість цього можна протерти й укутати в рушник. Крім того, варто обігріти квартиру до +20С°, щоб улюбленець не простудився.

Дії, коли тварина переохолола

Якщо після прогулянки тварина перестала активно рухатися та їсти, це може свідчити про переохолодження. Краще одразу повезти улюбленця у ветеринарну клініку, щоб лікар поміряв їй температуру, провів діагностику та зігрів.

У випадку, коли собака або кіт тремтить, але має апетит і продовжує рухатися, можна спробувати зігріти його самостійно. Для цього потрібно віднести тварину в тепле місце, підігріти їжу та нагодувати. Також можна акуратно розтерти спину улюбленця руками або рушником, щоби стимулювати кровообіг.

Собаку, яка живе на вулиці, після переохолодження потрібно відразу занести в тепле приміщення.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: собаки тварини холод одяг
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