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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві терорист другий день «мінує» будівлі і вимагає викуп у кілька мільйонів

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 921

 

У МВС впевнені, що серія псевдозамінувань – це елемент гібридної агресії Російської Федерації, щоб тримати українців в напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці

Два дні поспіль на електронну пошту СБУ надходять листи від анонімного терориста, який повідомляє про замінування громадських будівель у Полтаві – ТРЦ, дитячих садків та лікарень, передає видання «Полтавщина».

22 січня анонім вимагав викуп у 9 млн грн, 23 січня – 5 млн грн, які потрібно було перевести на вказаний номер телефону. Він погрожував, що якщо грошей не буде, вибухівка здетонує (у кожній по 18 кг тротилу).

Правоохоронці перевіряють всі зазначені у листі будівлі. Зокрема, зараз очевидці повідомляють про перевірку ТЦ ЦУМ.

Департамент комунікації МВС України сповістив, що з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про замінування, з них 306 повідомлень – електронною поштою, 27 – телефоном і 6 – особисто або поштою. І це половина всіх таких повідомлень, отриманих за весь 2021 рік. Незважаючи на те, що жодне з них не було правдивим, поліція реагувала на кожну інформацію та разом з відповідними адміністраціями проводила перевірку.

У Міністерстві внутрішніх справ констатують: серія псевдозамінувань є нічим іншим як елементом гібридної агресії та спланованою інформаційною операцією. Псевдоповідомлення про вибухівку надходять із тимчасово непідконтрольної території України або з Російської Федерації. Мета цього інформаційного тероризму – тримати українців в напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці, і зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що подібне може статися. Тому головне – зберігати спокій.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: v_poltave, ХП
Теги: замінування ложное минирование Полтава терорист
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