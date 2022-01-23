На Полтавщині водій збив двох бабусь

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 523

22 січня близько 11.00 в селі Оріхівка Лубенського району 46-річний водій автомобіля ГАЗ-5312 двох бабусь-пішоходів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Постраждалих 82 та 72 років доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування для встановлення тяжкості травм.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.