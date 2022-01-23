На вулиці Кохнівській згорів гараж з Mazda 3, вогонь перекинувся на будинок

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22 січня о 17.35 загорівся гараж на вулиці Кохнівській, а потім полум'я перекинулося на будинок. Про це сповістило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

Надзвичайники приїхали на виклик о 17.43, о 17.50 їм довелося викликати підкріплення, аж о 00.20 14 рятувальників змогли впоратися з полум'ям.

Вогонь повністю знищив легковик Mazda 3 2012 року випуску, автозапчастини, автогуму, внутрішнє оштукатурення гаража на площі 100 кв. м, оштукатурення кімнати житлового будинку на площі 100 кв. м, побутову техніку; також закопчено по 100 кв. м стін та стелі гаража і кімнати. Вогонь пошкодив металеві вхідні двері, 6 металопластикових вікон, дві міжкімнатні металеві двері, металеву драбину, вживані речі.

На місце пожежі приїжджали слідчо-оперативна група та карета екстреної медичної допомоги. Причини займання встановлюють.