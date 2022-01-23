На вулиці Олексія Древаля горіла квартира: чоловіка відвезли до лікарні

22 січня о 22.46 на вулиці Олексія Древаля, 85 горіла квартира на другому поверсі п'ятиповерхівки. Як повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, за пів години рятувальники загасили займання.
49-річного чоловіка з цієї квартири доставили до приймального відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», а після огляду відпустили додому, бо показань для госпіталізації не було.
У пожежі згоріли ліжко та матрац, також вогонь пошкодив облицювання стіни на площі 2 кв. м, закоптив стіни та стелю квартири на площі 25 кв. м.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, карета екстреної медичної допомоги, аварійна бригада ПАТ «Кременчукгаз».