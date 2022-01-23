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Надзвичайні новини

На вулиці Олексія Древаля горіла квартира: чоловіка відвезли до лікарні

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 562

 

На щастя, показань для його госпіталізації не було

22 січня о 22.46 на вулиці Олексія Древаля, 85 горіла квартира на другому поверсі п'ятиповерхівки. Як повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, за пів години рятувальники загасили займання.

49-річного чоловіка з цієї квартири доставили до приймального відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», а після огляду відпустили додому, бо показань для госпіталізації не було.

У пожежі згоріли ліжко та матрац, також вогонь пошкодив облицювання стіни на площі 2 кв. м, закоптив стіни та стелю квартири на площі 25 кв. м.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, карета екстреної медичної допомоги, аварійна бригада ПАТ «Кременчукгаз».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа лікарня Кременчуцька
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