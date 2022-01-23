Кременчужани через ЦНАП можуть оформити дозвіл на застосування праці іноземців

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 213

Кременчуцький ЦНАП розширює зону обслуговування. Мова йде про послуги з оформлення дозволів, на підставі яких роботодавці мають право прийняти на роботу іноземців та осіб без громадянства, а саме:

Суб’єкт надання послуг – Полтавський обласний центр зайнятості. За дозволами на застосування праці іноземців та осіб без громадянства до Кременчуцького ЦНАП зможуть звертатися суб’єкти господарювання з усієї України.

Нагадуємо, що враховуючи карантинні обмеження та з метою недопущення скупчення людей, приймання та консультування містян проводиться виключно за попереднім записом на точно призначений день і час за умови наявності жовтого або зеленого сертифікату про вакцинацію, або негативного тесту на COVID-19, дійсного впродовж 72 годин. Телефонуйте: 15-88, 0960971588, 0502551588.