Борець Ленур Теміров розпочав тренерську кар’єру

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 299

На чемпіонаті України U23, який відбувся у Запоріжжі 20-21 січня, кримськотатарський борець греко-римського стилю Ленур Теміров секундував чотирьом борцям із Криму. Як передає QIRIM.News, всі спортсмени і сам Ленур – вихідці зі спортклубу братів Салієвих (Судак, Автономна Республіка Крим).

Нагадаємо, Ленур Теміров, який виступає за Кременчук, став бронзовим призером чемпіонату світу-2021 в Осло в категорії до 63 кілограмів. У сутичці за бронзу Теміров переміг представника Азербайджану Талеха Мамедова з рахунком 5:4.