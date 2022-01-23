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Борець Ленур Теміров розпочав тренерську кар’єру

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 299

 

Чемпіонат України U23 відбудеться у Запоріжжі

На чемпіонаті України U23, який відбувся у Запоріжжі 20-21 січня, кримськотатарський борець греко-римського стилю Ленур Теміров секундував чотирьом борцям із Криму. Як передає QIRIM.News, всі спортсмени і сам Ленур – вихідці зі спортклубу братів Салієвих (Судак, Автономна Республіка Крим). 

Нагадаємо, Ленур Теміров, який виступає за Кременчук, став бронзовим призером чемпіонату світу-2021 в Осло в категорії до 63 кілограмів. У сутичці за бронзу Теміров переміг представника Азербайджану Талеха Мамедова з рахунком 5:4.

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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба Ленур Теміров
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