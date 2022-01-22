Хет-трик Денискіна приніс «Кременчуку» перемогу над «Дніпром»

Вчора, 22:23 Переглядів: 255

Сьогодні, 22 січня, хокейний клуб «Кременчук» повернувся до боротьби за лідерство в регулярному чемпіонаті УХЛ, як мовиться, «ліпшим, ніж до аварії». За час вимушеної, пов’язаної з хворобами гравців тижневої паузи повидужували хворі і відновилися після травм більшість травмованих. Фактично, в лазареті Кременчука» зараз залишився лише оборонець Олександр Яковлєв, який зламав руку в першому матчі на Кубок України. Натомість у «Дніпра» через травми в лазареті знаходяться лідери – оборонець Євген Ратушний і нападник Алєксєй Басков.

«Кременчук» - «Дніпро» (Херсон) – 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – Денискін (Коробов), 00:45. 1:1 – Кірющенков (Бондаренко), 08:51. 2:1 – Денискін (Коробов, Матусевич), 31:08. 3:1 – Коробов (Дубінін, - більш.), 32:38. 3:2 – Тищенко (Панков), 36:37. 4:2 – Денискін (Коробов, Дубінін, - більш.), 37:50. 5:2 – Матусевич (Денискін, Дубінін, - більш.), 50:32. 6:2 – Сеник (Забавін, Ворона) 51:49

«Кременчук»: Боярчук; Матусевич – Григорян, Серанов – Сібілевич, Созонов – Горлушко, Грицьких – Сеник; Коробов – Дубінін – Денискін, Хришпенц – Савченко – Гриценко, Казьянін – Забавін – Кошелєв, Толстушко – Ворона – Варава. Тренер – Олександр Савицький

«Дніпро»: Писаренко; Горечишніков – Саврицький, Павлов – Голубич, Будько – Панков; Попов – Сєргєєв – Севанькаєв, Кірющенков – Хамматов – Бондаренко, Дворник – Бандуркін – Тищенко, Мельник – Булах – Русаков. Тренер – Віктор Богатирьов

Зустріч господарі розпочали дуже енергійно і швидко повели в рахунку після того, як Андрій Денискін, об’їхавши ворота, просунув шайбу між стійкою і щитком Сергія Писаренка в сітку. Та й загалом у першому періоді «Кременчук» мав велику перевагу, проте надійність Писаренка і помилка в обороні, яка призвела до виходу один в нуль Віталія Кірющенкова, призвели до нічийного підсумку першої третини.

Старт другого періоду навпаки минув за переваги херсонців. «Кременчук» вистояв, а в середині матчу Денискін і Коробов закинули дві шайби, після яких господарі створили необхідне для перемоги підґрунтя.

«Щукі» ще спробували повернутися в гру після шайби Данила Тищенка, однак той же Денискін, закинувши самостійно і допомігши це зробити екс-оборонцеві «Дніпра» Денисові Матусевичу, вгамував запал суперника остаточно. Таким чином Денискін зробив у матчі хет-трик. Точку в матчі поставив Ілля Сеник, зробивши рахунок 6:2.

Головний тренер «Дніпра» Віктор Богатирьов:

- Перший період розпочали непогано, і рахунок був 1:1. В другому періоді мали декілька моментів і не змогли закинути. Потім припустилися своїх помилок у захисті, тому такий рахунок.

- Попередні ігри з «містянами» мали показати, що ви знайшли ключі до «Кременчука», адже зіграли в чемпіонаті 2:1 та 3:4О,?

- В нас є зараз травмовані гравці, неповний склад. Вважаю, що вони невдовзі з’являться. Це захисник, капітан команди – Ратушний. Він сьогодні не приймав участі та у грі з «Соколом» також.

Буде міжнародна пауза, ми підтягнемо фізичні кондиції.

Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- За рахунок чого вдалося одержати таку впевнену перемогу?

- Закинули хороші голи. Наші нападники непогано грали в зоні, тримали шайбу, володіли перевагою. Мабуть десь втомився захист суперника. Ми ж скористалися моментами та добре закинули.

- З різних причин в кременчужан був деякий спад до цьго, чи показав сьогоднішній матч, що він закінчився?

- Ми намагаємося не зациклюватися на якихось окремих моментах. В нас пріоритет – це гра. От, наприклад, сьогоднішній матч – ми все, шо в нас є, все віддаємо. Тому важко сказати, чи повернулися ми до тієї форми, в якій були. Є гра і ми граємо, як воно виходить. Так може не завжди виходити. Якщо немає окремих виконавців, ми все одно настроюємо кожного гравця віддаватися по максимуму – всі сили, всі вміння для перемоги.

- Як прокоментуєте хет-трик Андрія Денискіна?

- Скажу, шо добре працювала вся трійка, навіть п’ятірка. Ми будемо сподіватися, що Андрій нарешті буде приносити більше користі закинутими шайбами не тільки нам, а і збірній команді України.

- Сьогодні трійка Коробов – Дубінін – Денискін грала знову разом. Чи означає це, що ви визначилися остаточно зі складом?

- Ви правильно відмітили на початку розмови, що бувають деякі кадрові моменти чи проблеми. І за рахунок цього ми вимушені шукати якісь поєднання. Останнім часом Коробов видужав, і ми вирішили дати йому шанс. І саме в його рідній ланці, так як вони в попередньому сезоні добре виглядали. Ми поки дивимося, так як ще немає такого, що в когось остаточно є місце у складі. Ми досі експериментуємо та шукаємо поєднання ланок, трійок нападників та пар захисників. Йде виробничий процес.

- Незабаром закінчується трансферне вікно. Чи буде «Кременчук» посилюватися?

- Це наша головна біль, тому свого часу все побачимо. Або не побачимо.

Наступну гру «Кременчук» зіграє 26 січня у гостях з «Харківськими Берсеками».